Брюссель готовится к переговорам с Россией об отделении энергосистемы стран Балтии



"На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации", — сказал в интервью агентству BNS ответственный за энергетику вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Еврокомиссар утверждает, что все стороны процесса должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что "в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто — ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия".

Страны Балтии проведут испытания по превращению в

Шефчович заверил, что Еврокомиссия потребует самых высоких стандартов безопасности от Белоруссии в связи с АЭС в Островце, однако отказался подробнее комментировать заявления литовских властей о том, что электроэнергия с этой АЭС будет блокироваться.