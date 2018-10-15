15.10.2018, 14:40

Брюссель готовится к переговорам с Россией об отделении энергосистемы стран Балтии

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rus.DELFI.lv
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Eleringi Kiisa reservelektrijaam
Eleringi Kiisa reservelektrijaamFoto: Hendrik Osula

Еврокомиссия готовится еще в этом году начать консультации с Россией об отключении электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации их с сетями Западной Европы.


"На следующей встрече с министром энергетики России в ноябре мы информируем российского министра о процессе десинхронизации", — сказал в интервью агентству BNS ответственный за энергетику вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Еврокомиссар утверждает, что все стороны процесса должны быть уверены в ровном протекании этих процессов, потому что "в сфере поставок электроэнергии неприятных сюрпризов не хочет никто — ни страны Балтии, ни Россия или Белоруссия".

Страны Балтии проведут испытания по превращению в
Шефчович заверил, что Еврокомиссия потребует самых высоких стандартов безопасности от Белоруссии в связи с АЭС в Островце, однако отказался подробнее комментировать заявления литовских властей о том, что электроэнергия с этой АЭС будет блокироваться.

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