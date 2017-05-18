Брутто-доходы выросли, но число получающих доход эстоноземельцев понизилось

Средний брутто-доход получающего зарплату человека в 2016 составил 1073 евро в месяц, сообщает Департамент статистики. В то же время число получающих доход серьезно понизилось впервые после кризиса.

Средний брутто-доход по разным уездам остался в промежутке 900-1200 евро, и превысил тысячу евро в Харьюмаа, Тартумаа, Хийумаа и Рапламаа. Меньше 900 евро средний брутто-доход был лишь в Ида-Вирумаа.

Средний месячный брутто-доход самоуправлений был самым высоким в волостях Харьюмаа, особенно в волости Виймси. На последних местах были волости Пейпсияэре и Пийрисааре Тартуского уезда, а также город Калласте, где средний доход был меньше 800 евро в месяц.

Число получающих брутто-доход эстоноземельцев составило чуть менее 520 000, уменьшившись по сравнению с 2015 годом почти на 350 человек. Причина — уменьшение количества работающей молодежи. Если до начала кризиса получающих доход молодых людей было 64 000, то в 2016 году лишь 34 000.

Число получающих брутто-доход жителей уменьшилось почти во всех уездах, за исключением небольшого роста в Харьюмаа, Тартумаа и Сааремаа.

Среди получающих доход людей более половины были женщины, чей средний брутто-доход в месяц составил 948 евро. Средний месячный брутто-доход мужчин составил 1214 евро.