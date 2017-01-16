Британский фунт опустился ниже отметки в 1,2 доллара США в преддверии выступления премьер-министра Терезы Мэй о стратегии выхода страны из состава Европейского союза.

В воскресенье фунт подешевел к доллару на 1,5% до минимального значения с октября прошлого года, когда курс британской валюты резко обрушился на торгах, пишет Русская служба Би-би-си.

Фунт упал также до 1,13 евро — это минимальное значение за последние два месяца.

Инвесторы опасаются, что в своей речи во вторник Мэй объявит о выходе Великобритании из единого европейского рынка.

Несколько газет в воскресенье сообщили, что Мэй объявит о жестком подходе к "брекситу": приоритет при выходе из ЕС будет отдан контролю над миграцией, а не сохранению единого рынка.

Офис премьер-министра назвал эти сообщениям спекуляциями.

Аналитики, тем не менее, отмечают, что любые сообщения о выходе Великобритании из единого европейского рынка серьезно ослабляют фунт. Любое подобное сообщение может привести к распродаже британской валюты, отмечают эксперты.

В июне этого года прошел референдум о членстве Великобритании в ЕС, на котором большинство британцев проголосовало за выход из Евросоюза.

После оглашения итогов референдума фунт упал до минимального значения за 31 год. После референдума фунт стал особенно волатильным. За период, прошедший после референдума, фунт подешевел еще на 20%.