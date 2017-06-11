Британский аналитик трендов: эмоциональная революция подобна цунами

На прошедшей вчера в Риге конференции ”Торговля будущего — следующие 20 лет”, посвященной 20-летию Rimi, аналитик трендов британского предприятия Insider Trends Джек Стрэттен сказал, что если интернет принес виртуальную революцию, то новые технологии повлекли за собой революцию эмоциональную, которую продавцы не должны игнорировать, значится в пресс-релизе.

”Одной из главных проблем европейских продавцов является то, что 36% европейцев не любят ходить по магазинам, — сказал аналитик трендов Джек Стрэттен. — Вторая проблема заключается в том, что шопинг — не самое веселое занятие: таскание сумок, стресс. 69% людей признают, что при совершении покупок для них важно многообразие возможностей. Решением являются новые технологии, помогающие предлагать потребителям особенные эмоции, которых они ждут. Весьма распространена ситуация, когда крупные фирмы говорят, что это совет для стартапов и им это не под силу. Это не так. Если могут стартапы, то крупные компании могут и подавно. Необходимо пробовать новое. Использовать технологию целиком необязательно, достаточно взять на вооружение то, что полезно для вас и дарит клиентам наиболее яркие эмоции, принося прибыль”.

”Чем ярче впечатления потребителя, тем больше прибыль розничной сети — это все же возможно, — заверил Джек Стрэттен. — В будущем технология сэкономит миллионы фунтов как потребителям, так и торговым сетям. Технология развивается очень быстро — наши смартфоны умнее, чем технология, отправившая человека на луну. Стремительный рост технологии вносит столь же быстрые изменения в розничную торговлю. В 2028 году мы будем смотреть в 2 раза больше видео, чем сегодня, тем самым чаще общаясь с торговыми знаками. У клиента будет появляться все больше различных возможностей что-то приобрести. Благодаря технологии для потребителей возникла совершенно новая экосистема, в которую, помимо рекламы, входят приложения, социальные сети и т.д. С каждым днем количество информации существенно увеличивается”.

”В Лондоне каждый день закрывается какой-нибудь крупный магазин, не сумевший идти в ногу с эмоциональной революцией, — пояснил Джек Стрэттен. — Некоторым нравится основательный и медленный выбор, другие предпочитают быстрый шопинг. Разумный продавец сохраняет обе категории. Необычайно важен фундаментальный личный покупательский опыт. Например, Topman, являющийся брендом быстрой моды, предлагает такую возможность — покупка костюма дает опыт приобретения люксовой вещи, повышая настроение клиента. Еще несколько примеров: Adidas открыл студию, в которой ничего не продают, предлагая людям бесплатное рабочее пространство, где можно поговорить о питании и тренировках. Это очень успешный проект. Виртуальная кухня IKEA — ты самостоятельно составляешь для себя подходящий кухонный гарнитур. Виртуальная реальность дорога, но она стоит того. Ключ к современной розничной торговле состоит в создании позитивной эмоции, чтобы шопинг был веселым и приятным”.

Вчера в Риге прошла посвященная 20-летию Rimi конференция розничной торговли ”Shopping for Future”, где выступали глава Rimi Baltic Эдгар Сесеманн, аналитик трендов британского предприятия Insider Trends Джек Стрэттен, аналитик европейской розничной торговли Nielsen Europe Жан-Жак Ванденхеде, декан Nordic School of Retail Management Йенс Нордфальт из Швеции, руководитель стартапа Smart Video Сэмюэл Янг из Швеции, член правления SQUALIO Cloud Consulting Айгарс Яундалдерс из Латвии, менеджер по корпоративной ответственности ICA Черстин Линдвалль из Швеции, ученый из Стокгольмской школы экономики Эрик Мудиг.