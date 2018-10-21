Британские чиновники готовятся ко "всем возможным вариантам", включая второй референдум по Brexit

"Государственные служащие должны готовиться к любому повороту событий, учитывая ослабевающую изо дня в день парламентскую поддержку премьер-министра. Это их работа, чтобы разработать резервные планы для всех возможных вариантов, даже маловероятных, в том числе второго референдума", — рассказал источник издания в британском министерстве по вопросам Brexit.

Британский кабмин ранее исключил проведение второго референдума по Brexit, объясняя свою позицию стремлением выполнить волю народа.

При этом, однако, правительство меньшинства премьер-министра Терезы Мэй опирается в Палате общин на поддержку 10 депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поэтому внутрипартийные склоки в стане тори между сторонниками и противниками жесткого сценария Brexit могут помешать принятию потенциальной сделки с Брюсселем, если она в итоге будет достигнута.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.