Британская авиакомпания объявила о прекращении прямых рейсов Таллинн-Лондон. Что делать пассажирам?

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал ERR, что им очень жаль, когда какая-то авиакомпания по финансовым причинам вынуждена закрыть линию, но в плане авиации тут очень плотная конкуренция, и в последнее время клиенты делают свой выбор исходя прежде всего из наиболее выгодной цены.

„Видно, что некоторые фирмы готовятся к брекситу: переформировывают парк самолетов и оптимизируют сеть”, — добавил он.

Также, по словам Пяргмяэ, British Airways свяжется со всеми пассажирами, кого коснется принятое решение, и даст указания: как найти наилучшую альтернативу, или же вернет деньги за билет.