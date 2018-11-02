02.11.2018, 14:50

Британская авиакомпания объявила о прекращении прямых рейсов Таллинн-Лондон. Что делать пассажирам?

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rus.delfi.ee
EST 1
Esimene British Airwaysi lennuk Tallinnas
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Авиакомпания British Airways с апреля грядущего года отменяет прямые рейсы ТаллиннЛондон.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал ERR, что им очень жаль, когда какая-то авиакомпания по финансовым причинам вынуждена закрыть линию, но в плане авиации тут очень плотная конкуренция, и в последнее время клиенты делают свой выбор исходя прежде всего из наиболее выгодной цены.

„Видно, что некоторые фирмы готовятся к брекситу: переформировывают парк самолетов и оптимизируют сеть”, — добавил он.

Также, по словам Пяргмяэ, British Airways свяжется со всеми пассажирами, кого коснется принятое решение, и даст указания: как найти наилучшую альтернативу, или же вернет деньги за билет.

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