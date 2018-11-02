Британская авиакомпания объявила о прекращении прямых рейсов Таллинн-Лондон. Что делать пассажирам?(3)
Авиакомпания British Airways с апреля грядущего года отменяет прямые рейсы Таллинн — Лондон.
Авиакомпания British Airways с апреля грядущего года отменяет прямые рейсы Таллинн — Лондон.
Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ сказал ERR, что им очень жаль, когда какая-то авиакомпания по финансовым причинам вынуждена закрыть линию, но в плане авиации тут очень плотная конкуренция, и в последнее время клиенты делают свой выбор исходя прежде всего из наиболее выгодной цены.
„Видно, что некоторые фирмы готовятся к брекситу: переформировывают парк самолетов и оптимизируют сеть”, — добавил он.
Также, по словам Пяргмяэ, British Airways свяжется со всеми пассажирами, кого коснется принятое решение, и даст указания: как найти наилучшую альтернативу, или же вернет деньги за билет.
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS
Tähtaeg: 20.11.2018
Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
Kasutatud autode keskuse juht
MOLLER AUTO TALLINN (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Olybet üksuse juhtivraamatupidaja
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 09.11.2018
Strateegilise planeerimise direktor
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 13.11.2018
Kvaliteedijuht
VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 06.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.