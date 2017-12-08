Британия выплатит до 45 млрд евро за выход из ЕС

Великобритания выплатит Евросоюзу 35-39 млрд фунтов стерлингов (40-45 млрд евро) в качестве финансового урегулирования в рамках Brexit, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя правительства Великобритании.

"Мы ожидаем, что диапазон составит 35-39 млрд фунтов стерлингов. Мы рассматриваем это как честное урегулирование наших обязательств, мы всегда говорили, что если у нас есть обязательства, мы их выполним", — заявил пресс-секретарь.

Сумма была согласована на технической встрече рабочих групп Минфина Великобритании и координатора ЕС по Brexit Мишеля Барнье, отметили на Даунинг-стрит.

Ранее в пятницу Барнье заявил, что стороны переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза пришли к достаточному прогрессу, чтобы перейти к их следующей фазе. По словам Барнье, Великобритания внесет свой вклад в ежегодные бюджеты 2019-2020 годы, как если бы она оставалась членом союза, и обязуется профинансировать свою часть будущего пассива по расчету на конец 2020 года. Следующий этап переговоров по Brexit между ЕС и Великобританией подразумевает обсуждения вопросов торговли и безопасности.

Плата за выход

Ране британские СМИ сообщали об обязательстве Лондона выплатить ЕС 60 млрд евро за Brexit. По расчетам Еврокомиссии, Великобритания должна выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, она обязалась участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на 2014-2020 гг.

Финансовые обязательства Великобритании перед ЕС являются одним из ключевых вопросов, без ответа на которые Евросоюз отказывался переходить ко второй фазе переговоров о Brexit. Кроме того, Брюссель хотел добиться от Лондона ясности в таких вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и обустройство границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией.