Британия через четверть века скажет "нет" автомобилям на бензине и дизеле

Великобритания вслед за Францией планирует в целях борьбы с загрязнением воздуха с 2040 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.



Как сказал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, к 2050 году на дорогах не должно остаться машин на бензине или дизтопливе.



Британские власти планируют выделить местным властям 255 млн фунтов на разработку схем, уменьшающих выбросы двигателей на дизельном топливе.



Всего на программы, направленные на улучшение качества воздуха, будет выделено 3 млрд фунтов.



Зачем такие меры?



Загрязнение воздуха угрожает здоровью жителей, и как говорится в исследовании Королевского колледжа врачей, загрязнение воздуха усугубляет такие заболевания, как рак, астма, инсульт, инфаркт, диабет, ожирение и деменция.



Именно автомобильные выбросы наносят наибольший вред общественному здоровью в Британии, а потому было принято решение запретить все бензиновые и дизельные двигатели и отдать предпочтение электрокарам, которые пока составляют менее 5% от всех новых автомобилей в Британии.



В 2012 году Великобритания потеряла 2,7 млрд фунтов из-за связанного с загрязнением воздуха снижения производительности труда.

Эко-активисты называют меры британских властей многообещающими, но за неимением конкретных деталей пока воздерживаются от дальнейших комментариев.



В прошлом борцы за чистоту окружающей среды предлагали правительству очертить специальные "зоны чистого воздуха", штрафовать владельцев самых загрязняющих автомобилей и ввести штрафы за въезд автомобилей в наиболее загрязненные районы, а также предложить автовладельцам программу утилизации старых автомобилей.



Пока же, по словам депутата от партии зеленых Кэролайн Лукас, одного только запрета продавать новые автомобили недостаточно.