Британец на деньги EAS развивал приложение для путешествий: бронирования оказались поддельными, а мошенник сбежал с тысячами евро эстонских клиентов

Британец Чарльз Харрис получил от EAS 14 425 евро на помощь с запуском стартапа TravelUnion. Предназначенную для деловых путешествий онлайн-платформу он начал развивать еще в 2016 году, обратившись в программу развития стартапов от Technopol.

Идею приложения для смартфона он описал так: клиенты через приложение могут бронировать рейсы и проживание, а фирма за ежемесячную плату организовывает путешествие от начала до конца, от билетов на самолет до, например, питания в отеле.

С платой за услугу — 95 евро в месяц — начали возникать проблемы уже через полгода, и Tehnopol решил закончить сотрудничество с Харрисом в сентябре 2017. При этом у него остались обязательства по уплате счетов перед Tehnopol. Последний раз он письменно обещал их уплатить в январе 2018 года, но обещания так и остались нереализованными.