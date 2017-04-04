Бриллиант "Розовая звезда" продан за рекордные $71 млн

Редчайший бриллиант "Розовая звезда" стал самым дорогим драгоценным камнем, когда-либо уходившим с молотка: камень весом в 59,6 карата продали на аукционе Sotheby's в Гонконге за 71 млн долларов, пишет Русская служба Би-би-си.

Аукционный дом сообщил, что покупателем стала гонконгская фирма Chow Tai Fook Jewellery. Торги заняли всего пять минут, сообщают присутствовавшие на них люди.

Рекордной стала не только сумма, выплаченная за бриллиант, но и его размер. "Розовая звезда" стала самым большим в истории ограненным розовым камнем из тех, что когда-либо уходили с молотка.

Стартовая цена камня, добытого на одном из месторождений De Beers в ЮАР в 1999 году, составляла 56 млн долларов. В необработанном виде он весил 132,5 карата.

В 2013 году на аукционе в Женеве ту же "Розовую звезду" намеревались купить за 83 млн долларов, однако потенциальный покупатель не смог расплатиться в срок, и операция была аннулирована.

"У него невероятный цвет, да и размер камня делает его столь редким и красивым", — сказал Би-би-си главный оценщик ювелирной компании "77 алмазов" Александр Брекнер.

До нынешнего гонконгского аукциона рекорд стоимости удерживал "Голубой Оппенгеймер", который продали за 50 млн долларов в мае прошлого года.

В ноябре 2015 года уникальный синий бриллиант "Голубая луна" ушел в руки гонконгского магната Джозефа Лау, отдавшего за него 48,4 млн долларов. Бизнесмен подарил его своей семилетней дочери, переименовав по такому случаю камень в "Голубую луну Джозефины".

В мае 2015 года "Рассветный рубин" цвета голубиной крови в 25,6 карата ушел с молотка за 30 млн долларов, став самым дорогим аукционным драгоценным камнем, отличным от бриллианта.

В ноябре 2013 года на Christie's за 35 млн долларов продали самый дорогой оранжевый бриллиант. Его пропорциональую массе стоимость до сих пор не побили: получилось, что за каждый карат покупатель отдал по 2,4 млн долларов.

В ноябре 2010 года насыщенно-розовый бриллиант достался британскому арт-дилеру Лоуренсу Граффу за 46,2 млн долларов. Камень получил название "Розовый Графф"