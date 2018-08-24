Brent подорожала до $74,73 из-за риска ограничения добычи в Северном море

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени увеличилась на $0,45 (0,62%) — до $75,19 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,05 (0,07%) — до $74,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,51 (0,75%) — до $68,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты опустились в цене на $0,03 (0,04%) — до $67,83 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI — на 3,5%.

В четверг вечером британский профсоюз Unite сообщил о срыве переговоров с руководством Total об изменении условий труда рабочих трех нефтяных платформ компании в Северном море.

Таким образом, несколько забастовок на месторождениях в сентябре и октябре, о намерении провести которые профсоюз сообщал ранее, состоятся, как и планировалось, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидаемое вступление в силу американских санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана с 4 ноября также продолжает оказывать поддержку ценам на нефть.