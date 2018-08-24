24.08.2018, 14:10

Brent подорожала до $74,73 из-за риска ограничения добычи в Северном море

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Интерфакс
EST
Norra nafta
Norra naftaFoto: Handout, Reuters

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне растущих опасений сокращения поставок на мировой рынок в связи с ожидаемым ограничением добычи в Северном море, а также поставок из Ирана.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени увеличилась на $0,45 (0,62%) — до $75,19 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на $0,05 (0,07%) — до $74,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,51 (0,75%) — до $68,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты опустились в цене на $0,03 (0,04%) — до $67,83 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI — на 3,5%.

В четверг вечером британский профсоюз Unite сообщил о срыве переговоров с руководством Total об изменении условий труда рабочих трех нефтяных платформ компании в Северном море.

Таким образом, несколько забастовок на месторождениях в сентябре и октябре, о намерении провести которые профсоюз сообщал ранее, состоятся, как и планировалось, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидаемое вступление в силу американских санкций в отношении нефтяной отрасли Ирана с 4 ноября также продолжает оказывать поддержку ценам на нефть.

Согласно оценкам Cowen, в результате новых санкций экспорт нефти из Ирана сократится на 900 тыс. — до 1,6 млн баррелей в сутки. Причем, по их мнению, страны ОПЕК смогут увеличить добычу, чтобы компенсировать потери, по крайней мере, на уровне нижней границы прогнозируемого диапазона сокращения.

Сокращение поставок нефти на мировой рынок прогнозируется при том, что запасы нефти в США снижаются.

По итогам прошлой недели запасы нефти упали на 5,8 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts прогнозировали сокращение лишь на 3,4 млн баррелей.

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