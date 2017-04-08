Браслет Fitbit спас женщине жизнь, заметив изменения в ее сердечном ритме

Фитнес-браслеты могут быть полезны не только тем, кто занимается фитнесом или купил их с целью считать шаги. Они могут просто брать и спасать жизни.

Как сообщает CNN, 73-летняя Патриция Лаудер из штата Коннектикут забила тревогу, обнаружив, что ее браслет Fitbit с пульсометром показывает частоту сердечного ритма на уровне 140 ударов в минуту, в два раза больше ее обычных 60-70 ударов.

Она не колеблясь позвонила в службу спасения и прибывшая по вызову бригада подтвердила показания прибора, госпитализировав женщину. В больнице сканирование показало наличие в ее легких тромбов, из-за которых сердцу приходилось работать усерднее, чтобы компенсировать недостаток кислорода. Если бы они оторвались от стенок сосудов и блокировали кровоток, женщина скорее всего бы умерла.

Это не первый случай. В прошлом году Fitbit Charge HR помог врачам 42-летнего мужчины быстро и точно поставить ему диагноз. Изучив ”логи” (исторические записи) прибора, врач увидел точный момент повышения сердечного ритма и понял, что могло его вызвать.

Напомним, что фитнес-браслеты не являются медицинскими устройствами и не заменяют их. Однако их данные достаточно точны для того, чтобы хотя бы забить тревогу и вовремя обратиться за профессиональной врачебной помощью.