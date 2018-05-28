Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

От госмонополии на продажу алкоголя до отсутствия серьезных ограничений — подходы к потреблению спиртного в европейских странах сильно различаются. Основные факты и тенденции — у DW.

Рука, держащая рюмку

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году — 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя — Молдавии (15,2) и Литве (15).

В последние годы власти РФ пытаются бороться с пьянством путем ужесточения законодательства: официально приобрести алкоголь в магазине можно лишь до 23:00, а распивать спиртное на улице запрещено. К тому же, в начале 2018 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года.

Между тем в странах Евросоюза к употреблению спиртных напитков относятся по-разному. При этом зачастую оказывается, что жесткие меры не всегда помогают в борьбе с алкоголизмом. Так какие же правила действуют в Европе?

Самые жесткие ограничения сохраняются в скандинавских странах. В отличие, к примеру, от Средиземноморского региона, на севере Европы спросом традиционно пользуются крепкие напитки, которые употребляют нерегулярно, зато в больших количествах. Принято считать, что такая модель потребления спиртного нередко приводит к развитию алкоголизма, а также становится причиной травм и несчастных случаев. Похожие тенденции наблюдаются и в Восточной Европе.

В скандинавских странах монополия на реализацию (а в случае Норвегии и Исландии — и производство) алкоголя принадлежит государству. Такая система здесь сохраняется уже много десятилетий. В Норвегии спиртное можно приобрести в сети магазинов Vinmonopolet, в Финляндии — Alko, в Швеции — Systembolaget. При этом крепкие напитки продают только лицам старше 20 лет. Во всех вышеназванных странах действует временные ограничения: к примеру, в Швеции приобрести спиртное можно с 10 утра до 6 вечера по будням и до 15:00 в субботу. В воскресенье же магазины закрыты.

Норвегия: 30 евро за бутылку водки

Кроме того, в регионе установлены чрезвычайно высокие налоги на алкоголь. По этой причине, к примеру, в Норвегии цены на спиртное примерно в 2,5 раза выше среднеевропейских: 0,7 литра водки Absolut здесь обойдется примерно в 30 евро. Это вынуждает многих скандинавов закупаться спиртным в соседних Латвии и Эстонии, где алкоголь существенно дешевле.

Тем не менее, считается, что жесткий контроль за распространением спиртного в регионе достиг своей цели: скандинавские страны по-прежнему остаются малопьющими. По данным ВОЗ, в 2016 году объем продаж алкоголя в Норвегии составил 7,5 литра, а в Швеции и Исландии — около 9 литров этилового спирта на душу населения. При этом ограничительные меры как способ борьбы с пьянством пользуются здесь широкой поддержкой общественности. По данным проведенного в 2012 году исследования, 44% норвежцев не считают цены на алкоголь в стране чрезмерно высокими, а 85% полагают, что купить алкоголь до сих пор можно относительно свободно.

Многие финны против жестких ограничений