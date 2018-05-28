28.05.2018, 09:00

Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

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в России продажи снижаются
Deutsche Welle
EST
Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году - 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии (15,2) и Литве (15).

В последние годы власти РФ пытаются бороться с пьянством путем ужесточения законодательства: официально приобрести алкоголь в магазине можно лишь до 23:00, а распивать спиртное на улице запрещено. К тому же, в начале 2018 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года.

Между тем в странах Евросоюза к употреблению спиртных напитков относятся по-разному. При этом зачастую оказывается, что жесткие меры не всегда помогают в борьбе с алкоголизмом. Так какие же правила действуют в Европе?

Скандинавские страны: госмонополия на торговлю алкоголем

Самые жесткие ограничения сохраняются в скандинавских странах. В отличие, к примеру, от Средиземноморского региона, на севере Европы спросом традиционно пользуются крепкие напитки, которые употребляют нерегулярно, зато в больших количествах. Принято считать, что такая модель потребления спиртного нередко приводит к развитию алкоголизма, а также становится причиной травм и несчастных случаев. Похожие тенденции наблюдаются и в Восточной Европе.

От госмонополии на продажу алкоголя до отсутствия серьезных ограничений — подходы к потреблению спиртного в европейских странах сильно различаются. Основные факты и тенденции — у DW.

Рука, держащая рюмку

По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году — 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя — Молдавии (15,2) и Литве (15).

В последние годы власти РФ пытаются бороться с пьянством путем ужесточения законодательства: официально приобрести алкоголь в магазине можно лишь до 23:00, а распивать спиртное на улице запрещено. К тому же, в начале 2018 года в Госдуму внесен законопроект об увеличении возрастного ценза на покупку алкоголя с 18 лет до 21 года.

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Между тем в странах Евросоюза к употреблению спиртных напитков относятся по-разному. При этом зачастую оказывается, что жесткие меры не всегда помогают в борьбе с алкоголизмом. Так какие же правила действуют в Европе?

Самые жесткие ограничения сохраняются в скандинавских странах. В отличие, к примеру, от Средиземноморского региона, на севере Европы спросом традиционно пользуются крепкие напитки, которые употребляют нерегулярно, зато в больших количествах. Принято считать, что такая модель потребления спиртного нередко приводит к развитию алкоголизма, а также становится причиной травм и несчастных случаев. Похожие тенденции наблюдаются и в Восточной Европе.

В скандинавских странах монополия на реализацию (а в случае Норвегии и Исландии — и производство) алкоголя принадлежит государству. Такая система здесь сохраняется уже много десятилетий. В Норвегии спиртное можно приобрести в сети магазинов Vinmonopolet, в Финляндии — Alko, в Швеции — Systembolaget. При этом крепкие напитки продают только лицам старше 20 лет. Во всех вышеназванных странах действует временные ограничения: к примеру, в Швеции приобрести спиртное можно с 10 утра до 6 вечера по будням и до 15:00 в субботу. В воскресенье же магазины закрыты.

Норвегия: 30 евро за бутылку водки

Кроме того, в регионе установлены чрезвычайно высокие налоги на алкоголь. По этой причине, к примеру, в Норвегии цены на спиртное примерно в 2,5 раза выше среднеевропейских: 0,7 литра водки Absolut здесь обойдется примерно в 30 евро. Это вынуждает многих скандинавов закупаться спиртным в соседних Латвии и Эстонии, где алкоголь существенно дешевле.

Тем не менее, считается, что жесткий контроль за распространением спиртного в регионе достиг своей цели: скандинавские страны по-прежнему остаются малопьющими. По данным ВОЗ, в 2016 году объем продаж алкоголя в Норвегии составил 7,5 литра, а в Швеции и Исландии — около 9 литров этилового спирта на душу населения. При этом ограничительные меры как способ борьбы с пьянством пользуются здесь широкой поддержкой общественности. По данным проведенного в 2012 году исследования, 44% норвежцев не считают цены на алкоголь в стране чрезмерно высокими, а 85% полагают, что купить алкоголь до сих пор можно относительно свободно.

Многие финны против жестких ограничений

В свою очередь жители Финляндии настроены отнюдь не столь положительно. Многие считают, что употребление спиртных напитков — личное дело каждого, а госмонополия на торговлю алкоголем является чрезмерным вмешательством государства в их личную жизнь. Изначально в Финляндии также действовали жесткие ограничения на продажу спиртного, но в 2004 году многие из них были отменены под давлением общественности. В частности магазины Alko начали работать в субботу, цены на крепкие спиртные напитки были снижены на 30%.

Эксперты утверждают, что это негативно повлияло на ситуацию в стране: в результате финны стали употреблять больше крепких горячительных напитков, значительно возросла смертность от недугов, напрямую связанных с употреблением спиртного, и увеличилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По подсчетам ВОЗ, в Финляндии в данный момент приходится 10,7 литра чистого спирта на душу населения: это примерно на один литр больше, чем среднеевропейский показатель.

Литва — самая пьющая страна в Евросоюзе

Между тем рекордсменом по потреблению алкоголя в ЕС стала Литва — как отмечается в докладе ВОЗ, в 2016 году этот показатель составлял здесь 15 литров спирта на человека. По официальным данным, от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголем, в Литве умирает около 700 человек в год: это большая цифра для республики, чье население не превышает 3 млн человек.

С 2018 года литовские власти объявили пьянству войну. С 1 января в магазинах сократилось время продажи спиртного — в будни и субботу его можно купить лишь с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям — только до 15:00. В стране также полностью запретили рекламу алкоголя, подняли акцизный налог, а также повысили возрастной барьер при покупке спиртного с 18 до 20 лет.

Критики "антиалкогольного пакета", впрочем, сомневаются в эффективности подобных мер: по их мнению, это лишь будет способствовать росту нелегального рынка алкоголя. А повышение налогов уже сейчас привело к тому, что литовцы закупаются спиртным в соседней Польше — там можно приобрести алкоголь, начиная с 18 лет, и по гораздо более низким ценам.

При этом стоит отметить, что весьма жесткие ограничения действуют и в соседней Латвии: там алкоголь можно купить в магазине лишь до 22:00, а распивать спиртное в общественных местах — строго запрещено. Любопытно, что, к примеру, в Германии — одной из самых пьющих стран в Европе, это обычно не возбраняется: на улице можно спокойно находиться с открытой бутылкой пива. При этом пить пиво, вино и шампанское здесь можно уже с 16 лет.

Итальянцы все чаще отказываются от вина

Впрочем, взаимосвязь между строгими правилами и уровнем употребления алкоголя прослеживается далеко не всегда. Несмотря на жесткий контроль, за последние десятилетия потребление спиртного в скандинавских странах в целом увеличилось. В то же время в Средиземноморском регионе, где подобные меры отсутствуют, пить стали значительно меньше. К примеру, в 1955 году в Финляндии приходилось менее 2 литров, а в Италии — 12 литров чистого спирта на душу населения.

Сейчас же дела обстоят с точностью до наоборот: в 2016 году среднестатистический итальянец за год выпивал лишь 7,5 литра — это на целых 3 литра меньше, чем в Финляндии. При этом тенденция к снижению в Италии по-прежнему сохраняется — как отмечается в недавно опубликованном исследовании, за период с 2006 по 2014 годы потребление алкоголя сократилось здесь на 23 процента.

В последние годы в Италии несколько ужесточили антиалкогольное законодательство — в том числе ввели ограничения на рекламу спиртного и повысили минимальный возраст для покупки алкоголя с 16 до 18 лет.

Авторы исследования, однако, утверждают, что это не главная причина, по которой в стране уменьшилось потребление спиртного. Спад произошел за счет того, что в Италии, где традиционно выращивают много винограда, стали пить меньше вина. А это, главным образом, связано с изменением образа жизни итальянцев: если раньше здесь было принято неспешно выпивать по нескольку бокалов вина за обедом, то сейчас из-за напряженного графика у жителей страны обычно остается мало времени на перерыв, поэтому зачастую приходится обходиться без алкогольных напитков. В свою очередь законодательные ограничения сыграли в этом куда меньшую роль, резюмируют эксперты.

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