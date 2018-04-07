Борьба против сахара: 100 страниц обвинений в адрес Coca-Cola

Неправительственная организация добилась цели

Поток всех этих сообщений и заявлений стал реакцией на представленный в Берлине 4 апреля доклад организации Foodwatch под названием "Coca-Cola-Report". В этом 100-страничном исследовании утверждается, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной" маркетинговой и лоббистской деятельности несет "решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа", а также способствует другим недугам, среди которых: кариес зубов, сердечно-сосудистые заболевания, подагра.

oodwatch, созданная в 2002 году в Берлине бывшим многолетним исполнительным директором сначала немецкой, а затем международной организации Greenpeace Тило Боде (Thilo Bode), занимается защитой прав потребителей и специализируется на теме качества и безопасности продуктов питания. Цель доклада и его презентации на пресс-конференции в столице явно состояла в том, чтобы дать свежий импульс уже достаточно давно идущей в Германии борьбе против чрезмерного употребления сахара, особенно среди детей и молодежи, и привлечь к этой теме внимание нового правительства ФРГ.

Весьма бурная реакция немецких политических и деловых кругов показывает, что берлинская неправительственная организация своей цели достигла: после публикации ее доклада в стране, судя по всему, начинается новый виток борьбы за здоровый образ жизни и, конкретно, против злоупотребления сахаром и особенно сахаросодержащими безалкогольными напитками. Ведь по их потреблению Германия — один из мировых лидеров (почти 84 литра на душу населения в год).

Параллели между сигаретами и лимонадом

В фотомонтаже на обложке исследования используется многолетняя реклама сигарет "Мальборо", только в данном случае ковбой не курит, а пьет Coca-Cola. Намек более чем прозрачный: сладкие лимонады так же вредны, как табачные изделия. "Жидкими возбудителями болезней" называет их автор доклада Оливер Хуицинга (Oliver Huizinga), возглавляющий в Foodwatch отдел исследований и кампаний. Его обвинения в адрес корпорации Coca-Cola сводятся к следующим пунктам.

Доминируя на мировом и, с большим отрывом, на немецком рынке газированных сахаросодержащих "прохладительных напитков", корпорация, действуя в интересах своих акционеров, сознательно делает ставку на эту вредную для здоровья продукцию, а не на полезную минеральную воду, поскольку лимонады обеспечивают несравнимо более высокую норму прибыли.

В условиях, когда потребление сладких газированных напитков начало снижаться ("дискуссия последних лет о здоровом образе жизни дает о себе знать", констатирует автор), компания Coca-Cola существенно увеличила расходы на маркетинг. При этом она делает ставку не только на классическую рекламу, особенно телевизионную, но и на спонсирование спорта, в частности, сборной Германии по футболу.

Обвинение в целенаправленной рекламе для детей и подростков

Foodwatch считает, что тем самым Coca-Cola сознательно злоупотребляет доверием детей, стремящихся во всем походить на своих любимых футболистов, и целенаправленно прививает им вредные привычки. Причем особенно подвержены такому влиянию мальчики, указывает автор доклада. Согласно научным исследованиям, в Германии мальчики в возрасте от 12 до 17 лет выпивают в среднем почти пол-литра сладких напитков в день, около 3,5 литра в неделю, тогда как врачи рекомендуют в этом возрасте еженедельно максимально 240 миллилитров, что примерно в 15 раз меньше.