Booking.com откроет центр обслуживания клиентов в Литве

Литовский Центр регистров на этой неделе зарегистрировал компанию Booking.com Customer Service Center (Lithuania), сообщает ru.Delfi.lt. Ее возглавляет вице-президент Booking.com по обслуживанию клиентов Джеймс Уотерс, уставный капитал компании – 6 млн евро.

"Могу подтвердить, что правительство и Investuok Lietuvoje работают с Booking.com по инвестиционному проекту в Литве", — сказал советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквярнялиса Лукас Савицкас.

Единственный акционер компании — Booking.com Customer Service Holding, зарегистрированная в Голландии. Отмечается, что целью деятельности компаний является предоставление услуг обслуживания клиентов и помощи гостиницам, которые работают с Booking.com.

Зарегистрированная в Амстердаме компания Booking.com была учреждена в 1996 году. С 2005 года Booking.com принадлежит действующей в США компании Priceline Group, которой принадлежат такие сервисы, как kayak.com, priceline.com, agoda.com, rentalcars.com и другие компании.