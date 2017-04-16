Большой трудовой спор в Eesti Energia: энергетики проведут пикет в Таллинне

Бродивший на электростанциях Eesti Energia в Ида-Вирумаа трудовой спор во вторник дойдет до Таллинна — в этот день пикетировать представителя владельца предприятия, то есть Министерство финансов приедет сотня энергетиков.

По словам руководителя Нарвского энергетического профсоюза, объединяющего работников Эстонской электростанции и электростанции и завода масел Аувере, Андрея Зайцева, в Таллинн приедет сотня энергетиков. Группу поддержки пообещали из солидарности отправить на пикет еще несколько профсоюзов, это подтверждает и руководитель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон.

Сначала пикет планировалось организовать у главного офиса Eesti Energia на улице Лаки, но, по словам Зайцева, владелец земли запретил проводить там пикет профсоюза. После этого его перенесли к Министерству финансов, потому что министр финансов представляет в Eesti Energia владельца, государство, и есть общее собрание предприятия. "Это, с одной стороны, лучший вариант, центр города, а с другой стороны, там довольно мало места для пикета", — сказал Зайцев.

Вдобавок к пикету, энергетики обратились к госпримирителю Меэлису Виркебау. Эти два шага — пикет и примиритель — профсоюз сейчас и предпринял для разрешения трудового спора. "Продвигаемся шаг за шагом. Если не будет никаких результатов, возможны и следующие шаги", — сказал Зайцев.

Профсоюз утверждает, что работники выдвинули минимальные требования — сохранение прежних условий и повышение зарплат на 6%. Eesti Energia подчеркивает, что предприятие предлагает своим работникам лучшие трудовые условия и повышает зарплату на основании исследований рынка.