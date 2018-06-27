27.06.2018, 21:39

БОЛЬШОЙ СПИСОК! Шпаргалка для абитуриентов: куда пойти учиться и каких специалистов не хватает в Эстонии

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rus.delfi.ee
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БОЛЬШОЙ СПИСОК! Шпаргалка для абитуриентов: куда пойти учиться и каких специалистов не хватает в Эстонии
Eile said diplomid kätte õnnelikud Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonna lõpetajad. Nii nemad kui ka nende õnnitlejad võivad rõõmustada: lõpetajatele jätkub tulevikus tööd.Foto: Madis Veltman

Согласно проведенному целевым учреждением Kutsekoda анализу, нехватка рабочей силы в Эстонии больше всего наблюдается в технической сфере, пишет Eesti Päevaleht.

”Исходя их тех данных, которые мы имеем на настоящий момент, я бы безусловно посоветовала выбирать технические специальности”, — сказала член правления Kutsekoda Рийа Рандма. ”Инженеры-механики, инженеры-строители, инженеры в сфере канализации, водоснабжения, отопления…Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что, в основном, требуются инженеры спецотраслей”, — сказала она.

В будущем будет отмечаться нехватка

Лесное хозяйство:
Операторы комбайнов и форвардеров
Водители спецтехники
Руководители производства
Проектировщики деревянных конструкций
Специалисты по развитию производства
Технологи-мебельщики, техники-чертежники
Техники производственных установок и операторы линий

Сфера ИТ:
Компетентные в ИТ-сфере руководители
Инженеры электроники
Аналитики, архитекторы и разработчики ПО
Аналитики, архитекторы, разработчики и администраторы ИТ-систем
Инженеры телекоммуникации

Социальная работа:
Работники по уходу

Металлообрабатывающая и машинная промышленность:
Руководители по продажам, маркетингу и поставкам
Руководители производства, цехов, качества и техники
Инженеры узкой направленности

Энергетика и добыча ископаемых:
Руководители-специалисты
Горные инженеры
Взрывники
Шахтеры и операторы спецтехники
Водители
Инженеры-электрики, -энергетики и -промышленники

Техники сферы энергетики и электричества, операторы производства и руководители работ

Электрики
Операторы котельных

Химическая промышленность, производство изделий из резины, пластика и строительных материалов:
Механики, наладчики и операторы

Здравоохранение:
Провизоры и фармацевты
Сестры

Транспорт, логистика, ремонт и обслуживание моторно-транспортных средств:
Руководители, специалисты высшего звена
Логисты, специалисты по закупкам, работники склада
Операторы подъемников, водители кранов, докеры
Водители автобусов, трамваев, троллейбусов и грузовиков

ТОП

Строительство:
Руководители (в т.ч. руководители проектов и объектов)
Инженеры
Руководители работ
Строители конструкций и крыш
Слесари по системе водоснабжения и внутреннему климату

Производство одежды, текстиля и изделий из кожи:
Конструкторы
Технологи
Техники

Персонал, административная работа и бизнес-консалтинг:
Секретари сферы здравоохранения

В будущем будет наблюдаться переизбыток рабочей силы

Лесное хозяйство:
Лесорубы
Арбористы

Экономический учет:
Финансовые руководители и руководители фирм по учету
Бухгалтера среднего звена
Учетчики зарплаты, чиновники по счетам

Социальная работа:
Руководители
Социальные работники и советники
Няни и работники замещающих домов

Химическая промышленность, производство изделий из резины, пластика и строительных материалов:
Технологи химических процессов
Руководители производств, инженеры по развитию продукции, мастера и руководители работ по изделиям из резины и пластика

Здравоохранение:
Акушерки
Клинические и школьные психологи

Транспорт, логистика, ремонт и обслуживание моторно-транспортных средств:
Организаторы транспорта и таможенные декларанты
Технические руководители и мастера-руководители сферы моторно-транспортных средств, диагносты, техники, техники-авторемонтники

Строительство:
Архитекторы

Производство одежды, текстиля и изделий из кожи:

Специалисты по закупкам и продажам
Портные

Персонал, административная работа и бизнес-консалтинг:
Руководители, специалисты высшего и среднего звена, офисные чиновники по работе с персоналом
Специалисты высшего и среднего звена по администрированию информации и документов

Представленный вашему вниманию список является неполным, поскольку пока не исследованы такие сферы как медиа и связи с общественностью, публичный сектор, недвижимость, творческая деятельность, банковское дело, экология.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
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Спасибо за ответы и удачи!
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