БОЛЬШОЙ СПИСОК! Шпаргалка для абитуриентов: куда пойти учиться и каких специалистов не хватает в Эстонии

Согласно проведенному целевым учреждением Kutsekoda анализу, нехватка рабочей силы в Эстонии больше всего наблюдается в технической сфере, пишет Eesti Päevaleht.

”Исходя их тех данных, которые мы имеем на настоящий момент, я бы безусловно посоветовала выбирать технические специальности”, — сказала член правления Kutsekoda Рийа Рандма. ”Инженеры-механики, инженеры-строители, инженеры в сфере канализации, водоснабжения, отопления…Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что, в основном, требуются инженеры спецотраслей”, — сказала она.

В будущем будет отмечаться нехватка

Лесное хозяйство:

Операторы комбайнов и форвардеров

Водители спецтехники

Руководители производства

Проектировщики деревянных конструкций

Специалисты по развитию производства

Технологи-мебельщики, техники-чертежники

Техники производственных установок и операторы линий

Сфера ИТ:

Компетентные в ИТ-сфере руководители

Инженеры электроники

Аналитики, архитекторы и разработчики ПО

Аналитики, архитекторы, разработчики и администраторы ИТ-систем

Инженеры телекоммуникации

Социальная работа:

Работники по уходу

Металлообрабатывающая и машинная промышленность:

Руководители по продажам, маркетингу и поставкам

Руководители производства, цехов, качества и техники

Инженеры узкой направленности