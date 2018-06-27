БОЛЬШОЙ СПИСОК! Шпаргалка для абитуриентов: куда пойти учиться и каких специалистов не хватает в Эстонии

Согласно проведенному целевым учреждением Kutsekoda анализу, нехватка рабочей силы в Эстонии больше всего наблюдается в технической сфере, пишет Eesti Päevaleht.
”Исходя их тех данных, которые мы имеем на настоящий момент, я бы безусловно посоветовала выбирать технические специальности”, — сказала член правления Kutsekoda Рийа Рандма. ”Инженеры-механики, инженеры-строители, инженеры в сфере канализации, водоснабжения, отопления…Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что, в основном, требуются инженеры спецотраслей”, — сказала она.
В будущем будет отмечаться нехватка
Лесное хозяйство:
Операторы комбайнов и форвардеров
Водители спецтехники
Руководители производства
Проектировщики деревянных конструкций
Специалисты по развитию производства
Технологи-мебельщики, техники-чертежники
Техники производственных установок и операторы линий
Сфера ИТ:
Компетентные в ИТ-сфере руководители
Инженеры электроники
Аналитики, архитекторы и разработчики ПО
Аналитики, архитекторы, разработчики и администраторы ИТ-систем
Инженеры телекоммуникации
Социальная работа:
Работники по уходу
Металлообрабатывающая и машинная промышленность:
Руководители по продажам, маркетингу и поставкам
Руководители производства, цехов, качества и техники
Инженеры узкой направленности