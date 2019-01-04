БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ: Какие цены и нововведения ждут нас в этом году в продуктовых магазинах?

Руководитель по закупкам Rimi Маргус Амор тоже добавляет, что в секторе розничной торговли, который основывается прежде всего на объемах, маржа по-прежнему очень низкая. По его оценке, правительство могло бы более серьезно обсудить налог с оборота на продукты питания.

"Сейчас в Эстонии ставка налога на продукты питания 20%, а в Норвегии, например, она 15%, в Финляндии — 14%, в Швеции — 12%, в Германии — 7%, в Великобритании — вообще 0%, — указывает он. — Снижение налога с оборота на продукты питания увеличило бы объемы, и для людей более дорогие товарные группы стали бы доступнее".

Нехватка рабочих рук

Если Maxima видит увеличение доли готовой еды, то в Rimi замечен интерес к экоеде.

"Несомненно, во всем мире продолжится повышение спроса на качественную, свежую и экологически, а также, так сказать, этически чистую еду, — считает Амор. — Если производство такой еды не поспеет за спросом, то это, несомненно, повлияет на баланс предложения и спроса и даст производителям возможность спрашивать более высокую цену".

Здоровая еда, по его словам, могла бы быть вместо алкоголя более значительной темой, которой заниматься, потому что покупка алкоголя, все-таки, только один из возможных выборов.

То, чтобы впереди ожидало значительное повышение цен, Амор вероятным не считает, потому что конкуренция слишком острая.

Рынок торговли в этом году, по его оценке, формирует прежде всего растущая нехватка рабочих рук и обусловленное этим давление зарплат.

"Также много говорят о растущих ценах на топливо, и по нынешним прогнозам, рекордно повысится и цена на электричество. Все три упомянутые вводные повлияют в свою очередь и на производственные предприятия, следовательно, продолжится давление на производственные цены, которые составляют большую часть розничных цен".

Полиэтиленовые пакеты исчезнут

Те же факторы приводит и руководитель бизнес-учета AS Selver Кристьян Андерсон, однако и по его оценке не будет значительного повышения цен.

"Что клиенты в этом году обязательно испытают, это изменение, согласно которому бесплатный полиэтиленовый пакет можно будет получить только для товаров, где этим обеспечивают безопасное использование товара, — указывает Андерсон. — Следующие годы заставят клиентов все больше исключать пластик из своих потребительских привычек и менять свои привычки".

Если потребители в новом году могут при покупке продуктов питания считаться с более-менее таким же уровнем цен, как в прошлом году, то больше подорожали еда и напитки вне дома, и эта тенденция, по словам Андерсона, очевидно, продолжится и в наступившем году.

"На людей может повлиять увеличивающееся чувство неуверенности в будущем. Карты прогнозов еще подтверждают продолжение стабильного роста, но рекомендуют готовиться к падению", — говорит он. Определенно, по словам Андерсона, то, что ассортиментом товаров и услуг и изменением привычек можно было бы значительно повлиять на повседневные расходы.

Торговец под ударом

Андрус Пылд, член правления ABC Supermarkets AS, говорит, что, очевидно, в наступившем году больше подорожают местные товары, в производственном цикле которых велика доля человеческой рабочей силы. "Возможно, что цены на зерновые продукты повысятся в связи с засушливым летом прошлого года. В 2018 году рост цен вели молочные продукты, яйца и напитки".

Как и представители других сетей магазинов, Пылд тоже заверяет, что с жадностью в торговле нет ничего общего.

"Определенным заинтересованным группам проще всего показать пальцем на местного торговца. Я могу положить руку на сердце и сказать, что в наших магазинах Comarket, Solaris и Delice Toidupood повышение цен на алкоголь обусловлено только повышением акцизов", — заверяет Пылд, добавляя, что наценки, скорее, уменьшились.

"Предсказываю, что новый год будет с точки зрения потребителя относительно похож на 2018 год", — предполагает Пылд.