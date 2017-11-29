Большой обзор рождественских подарков: самые крутые гаджеты 2017 года

В нынешнем году в мешке Деда Мороза, наряду с традиционными подарками, найдется место и для разных технических новинок — от поющей подушки до умного браслета, который может спасти жизнь младенцу. Что же выбрать? Советует директор радиосети Tele2 Танел Сарри.

Подушка, которая споет колыбельную

Представьте себе, есть и такая – и называется она DreamPad. Помогает быстрее заснуть, преобразуя музыку в вибрации, которые проникают через кости черепа прямо во внутреннее ухо. Но главное – эту музыку никто другой не услышит! Просто подключите свой телефон через Bluetooth или обычный разъем к чудо-подушке и… сладких снов.

Попсокет

Прошлогодний фаворит молодежи – спиннер – уже не в тренде. На смену ему пришел попсокет. Эта дискообразная штуковина крепится к задней панели телефона – так его гораздо удобнее держать, а значит, меньше риск выронить из рук. Кроме того, с попсокетом лучше смотреть видео, когда телефон лежит на столе.

Смартфон для сениоров

Doro 8040 – пожалуй, самый простой в мире смартфон – создан специально для пожилых людей. Крупный шрифт, кнопка экстренной помощи, есть также меню на эстонском языке. А еще функция Team-view, которая позволяет кому-то из близких дистанционно управлять Doro 8040. Это поможет пожилому пользователю быстрее освоить телефон, не вдаваясь в технические подробности.

Вечная мышка

Производитель Logitech выпустил коврик Powerplay, который обеспечивает непрерывную подзарядку беспроводной игровой мыши. Просто и удобно! Отныне не придется прерывать игру в самый неподходящий момент только из-за того, что у мыши сели батарейки или из гнезда вдруг выскочил штекер.

Мечта кофемана

Производитель Ember решил порадовать любителей кофе умной керамической кружкой, которая способна поддерживать идеальную температуру напитка. Дотошные швейцарцы определили, что приготовленный кофе удерживает оптимальную температуру (около 58 градусов) всего 37 секунд. Новое изобретение устраняет этот недостаток – и напиток в кружке никогда не будет обжигающе горячим или чересчур холодным. А всё благодаря встроенному приложению, позволяющему поддерживать нужную температуру.

Спасатель младенцев

Наверное, самым полезным подарком для свежеиспеченных родителей в нынешнем году станет браслет Bempu. Это устройство постоянно следит за температурой новорожденного, и, если она начинает снижаться, издает звуковые и световые сигналы. На сегодня Bempu уже помог более чем 10 тысячам младенцев из двух с половиной десятков стран мира.

Умная и красивая колонка

Sonos Play1, одна из самых лучших акустических систем, выпущенных за последнее время, не только умная – она обеспечивает потрясающий звук. А если кому-то нужна просто хорошая Bluetooth-колонка, то имеет смысл обратить внимание на Ultimate Ears.

Да будет свет!

До чего же тяжело вставать по утрам в темноте, когда весь организм еще спит и не готов просыпаться без света. Теперь, благодаря специальному световому будильнику, переход от сна к бодрствованию будет происходить намного приятнее и энергичнее. Надо лишь поставить умное устройство на нужное время – и за полчаса до подъема комната начнет постепенно наполняться светом, а потом прозвучат и звуковые сигналы.

Заряжайся красиво!

И конечно, ставший уже традиционным подарком – аккумуляторный банк. Для кого-то актуальна его емкость, а для кого-то – оригинальная форма. И если вас интересует его внешний вид, то обязательно взгляните на портативное зарядное устройство Emoji. Незабываемый аксессуар.