11.04.2018, 13:17

БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

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Вера Степанова
Вера Степанова
EST 8
PantherMedia 8182674
PantherMedia 8182674Foto: Phovoi R., PantherMedia / Phovoi R.

Специалисты говорят: если можете не брать кредит — не берите, если не можете отдать — тоже не берите. Наверное, в особенности это касается долгосрочных кредитов на большие суммы, в частности жилищных. Но если вам срочно понадобилось новое жилье, а на счету недостаточно денег для его покупки, кредит может оказаться единственным выходом.

Разумеется, перед принятием столь серьезного решения необходимо тщательно взвесить все риски. Так, в последнее время чаще стали говорить о повышении процентных ставок по кредитам со стороны Европейского центробанка — в будущем это может привести к увеличению выплат по кредитам для людей, взявших кредиты с плавающей процентной ставкой, и в первую очередь такая ситуация может коснуться тех, кто взял жилищные кредиты. Однако если без кредита все-таки не обойтись, первым делом следует выяснить свои возможности.

На сайте каждого банка можно найти условия получения жилищного кредита, но там отражены далеко не все нюансы. Delfi поинтересовался у пяти эстонских банков, какие требования они предъявляют к заемщику и приобретаемой недвижимости, а также как в целом обстоят дела на рынке жилищных кредитов.

Условия и препятствия

Руководитель отдела финансирования банка LHV Марко Кийза: LHV тщательно соблюдает принципы ответственного кредитования. Нас интересует, чтобы у заемщика оставалось достаточно средств на покрытие своих расходов и расходов иждивенцев, а также на непредвиденные расходы. Мы не рекомендуем тратить на обслуживание получаемого кредита и уже имеющихся обязательств больше чем 50% дохода семейного хозяйства. Мы хотим видеть, что доход стабильный и прозрачный, учитываем как банковские поступления, так и доходы предпринимателей. Главным препятствием может стать плохая финансовая гигиена — задолженности, плохое платежное поведение, быстрые кредиты и другие показывающие нестабильность рисунки поведения.

ТОП

Специалист по коммуникации банка Luminor Лотте-Трийн Наруск: Для выдачи кредита банку важно убедиться в платежеспособности человека, то есть главная причина, почему отказывают в выдаче кредита, это отсутствие стабильного дохода. У ходатайствующего о кредите должен быть доказанный доход, и в случае нового рабочего места испытательный срок должен закончиться. Очень важно также прежнее платежное поведение человека, то есть записи в кредитной информации. Это хороший индикатор дальнейшего корректного возврата кредита. Если у человека неоднократно бывали платежные нарушения, то банк, к сожалению, не может выдать кредит.

Руководитель коммерческой линии финансирования недвижимости Coop Pank Карин Осипова: Самое важное условие для получения жилищного кредита — это чтобы у человека был стабильный доход (например, зарплата, пенсия, доходы от предпринимательства) и чтобы объем его ежемесячных обязательств вместе с месячным платежом по новому получаемому кредиту не превышал 40% от месячного дохода. Очень важно также прежнее финансовое поведение заемщика, например, множество быстрых кредитов и платежные нарушения, безусловно, не пойдут на пользу при ходатайстве о кредите. Для получения кредита вам должно быть не менее 21 года.

Руководитель по коммуникации SEB Pank Юлия Пийльманн: При выдаче кредита тщательно анализируют доходы и обязательства ходатайствующего о кредите. При получении жилищного кредита важно, чтобы у клиента был стабильный доход, достаточное самофинансирование (сегодня требуемый объем самофинансирования — как минимум 20%) и чтобы объем обязательств не стал слишком большим по сравнению с его доходами. Поскольку доходы и расходы на повседневную жизнь каждого желающего получить кредит разные, каждого заемщика и его ходатайство о кредите рассматривают отдельно. Вдобавок рассматривают покупаемый объект, его состояние и прежнее платежное поведение и потребительские привычки клиентов.

Ограничивающим получение кредита фактором, безусловно, является прежнее плохое платежное поведение и чрезмерные взятые обязательства. Также решение о получении жилищного кредита может свестись к отсутствию достаточного самофинансирования или отсутствию дополнительного залога.

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма: Условия выдачи жилищного кредита по сравнению с предыдущими годами не изменились. В целом не изменился и процесс получения кредита. Для получения жилищного кредита важно иметь регулярный доход и минимум 10-процентное самофинансирование. При анализе кредитного проекта уделяется также внимание платежеспособности и исполнению прежних кредитных обязательств (кредитная история).

Требования к недвижимости

LHV: LHV финансирует ликвидную недвижимость в хорошем состоянии в Таллинне, Тарту и ближайших окрестностях этих городов, а также в Вильянди, Пярну и Раквере. Как правило, мы акцептируем в качестве залога принадлежащее заемщику или его близким имущество. Мы финансируем до 85% рыночной стоимости залога, но точная степень акцептирования залога зависит от местонахождения и состояния залога. Мы рекомендуем всем обращать больше внимания на то, чтобы связанная с недвижимостью проектная документация была в порядке.

Luminor: Покупаемая недвижимость должна быть ликвидной и по меньшей мере в хорошем состоянии (в случае, если целевое назначение кредита не предполагает улучшения залога по кредиту). У покупаемой недвижимости должно быть разрешение на эксплуатацию. Банк может отказаться от финансирования в случае, если покупают недвижимость целевого назначения, например, мызу, ветряную мельницу и т. п.

Coop Pank: Coop Pank как правило финансирует покупку бытовой недвижимости, но с чуть большим самофинансированием мы выдаем кредит и на покупку так называемых гостевых квартир. В кредит мы выдаем максимум 85% рыночной стоимости недвижимости, при использовании поручительства Kredex — до 90%. В качестве самофинансирования подходит и дополнительный залог.

Если покупаемая недвижимость в плохом состоянии, то обычно мы хотим знать, каковы планы по реновации и возможности ее финансирования и потребуется ли для этого в будущем кредит. Если документация строения (разрешение на эксплуатацию, данные строительного регистра и т. п.) не в порядке, сроки на приведение в порядок документов включаются в условия кредитного договора. Банк отказывается от финансирования из-за непригодности скорее заемщика, чем покупаемого объекта, потому что источником возврата кредита являются доходы заемщика, залог — только дополнительная защита.

SEB Pank: При выдаче жилищного кредита мы обращаем внимание на приобретаемый и предоставляемый в залог объект, анализируя при этом, например, состояние и законность объекта. Банк не финансирует покупку объекта, если он не узаконен (например, у объекта отсутствует разрешение на проживание, разрешение на эксплуатацию).

Swedbank: Основные причины отрицательного ответа из банка — некорректная кредитная история или слишком большая платежная нагрузка, которая возникнет в результате взятия на себя новых обязательств. Бывают ситуации, когда у ходатайствующего о кредите нет достаточной суммы для самофинансирования, и поэтому приобретение недвижимости откладывается.

Для приобретаемой недвижимости важны такие факторы, как состояние объекта и его ликвидность.

СУММА И ПРОЦЕНТ
LHV: Максимальная сумма кредита больше всего зависит от дохода заемщика или заемщиков и уже взятых обязательств. На процентную ставку вдобавок также влияет покупаемое клиентом имущество, отношения с нами, размер самофинансирования и другое.

Luminor: Максимальная сумма жилищного кредита зависит от дохода клиента и покупаемой недвижимости. Предлагаемая клиенту процентная ставка зависит от прежнего платежного поведения клиента, дохода, покупаемой недвижимости и размера самофинансирования.

Coop Pank: Максимальная сумма кредита зависит прежде всего от размера дохода ходатайствующего о кредите и затем от рыночной стоимости залога. В зависимости от ликвидности района и состояния залога сумма кредита может колебаться от 90% до 30-40% от рыночной стоимости залога. Процент по жилищному кредиту в Coop Pank начинается от 2,8%, на окончательную процентную ставку влияет уровень доходов, доля обязательств от дохода, прежнее платежное поведение, размер самофинансирования и т.п.

SEB Pank: На размер максимальной суммы кредита влияет множество факторов, например, размер дохода заемщика или заемщиков, ранее взятые финансовые обязательства, количество членов семьи. Рекомендовано, чтобы сумма ежемесячных возвратных платежей по всем финансовым обязательствам составляла приблизительно 30-40% от нетто-дохода.

Swedbank: Сумма кредита зависит о того, какова кредитная нагрузка получателя кредита, а также от залога, в качестве которого выступает приобретаемая недвижимость (какая сумма кредита может быть выдана под предлагаемый залог).


Немного статистики

LHV: Рынок жилищных кредитов, как и рынок недвижимости, остается активным.

Luminor: Рынок кредитов по-прежнему активен, и в соответствии с повышением цен на недвижимость также берут более крупные суммы кредита. Точные суммы кредита сложно назвать, поскольку и по регионам они очень разные. Например, суммы кредита на жилье за пределами Тарту и Таллинна в общем меньше.

Coop Pank: Недвижимость подорожала, покупают больше, чем прежде, квартир в новостройках, и вследствие этого средняя сумма жилищного кредита тоже выросла. В то же время выросла и доля денежного самофинансирования в сделках.

SEB Pank: Рынок жилищных кредитов в последние годы был очень активным. По сравнению с I кварталом прошлого, 2017 года, в текущем году SEB выдал жилищных кредитов на сумму примерно на 12% больше. В то время как объем выданных кредитов увеличился, количество кредитных договоров при этом наоборот уменьшилось — примерно на 5%. Средняя сумма кредита по сравнению с периодом год назад увеличилась аж на 18%. В то же время давайте не будем забывать, что в течение последних трех лет доходы людей тоже постоянно росли (6-7% в год).

Swedbank: Кредитный портфель Swedbank стабилен, и в части новых продаж рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 8,9%. По данным Банка Эстонии, в феврале выдано новых жилищных кредитов на 14% больше, чем годом ранее, портфель жилищных кредитов за год вырос на 6,9% — до 7,1 миллиарда евро.

В 2017 году средняя сумма жилищного кредита составляла примерно 74 700 евро. В первые же месяцы этого года средняя сумма кредита составляла примерно 79 800 евро (в тот же период прошлого года сумма была примерно на 2000 евро меньше).

Чаще всего жилищный кредит по-прежнему берут 26–30-летние. Самые крупные жилищные кредиты берут люди в возрасте за 30 лет, у которых существует наибольшая потребность в приобретении жилья или в замене существующего на более просторное, поскольку именно в этом возрасте в семье появляются дети.

Доля кредитов, получаемых под поручительство KredEx, составляет 19% от всего объема новых жилищных кредитов.

”Досрочники” и должники

LHV: LHV считается с желанием клиентов время от времени поменять жилье или по другой причине вернуть (также частично) кредит, и для наших клиентов это бесплатно. Поэтому досрочный возврат жилищного кредита — во всех отношениях обычное событие. Испытывающих трудности клиентов нет, это отражает и публикуемая Банком Эстонии статистика финансового сектора.

Luminor: В любое время находятся люди, которые хотят досрочно вернуть кредит, но, к сожалению, и те, кто оказывается в затруднении со своими кредитными платежами. Такой тенденции, чтобы в текущем году по сравнению с прошлым годом вышеназванных людей было больше, не можем сказать.

Coop Pank: Сейчас экономическая среда очень благоприятная, уровень безработицы низкий и доходы хорошие и все это способствует корректной выплате кредитов. Досрочно кредиты обычно возвращают в случае, когда хотят поменять жилье на большее по площади и/или более новое.

SEB Pank: Клиенты, у которые есть трудности с возвратом жилищного кредита, сейчас составляют малую часть всех получателей жилищного кредита, и качество кредитного портфеля SEB высокое. При возникновении платежных трудностей выйти из сложного положения, безусловно, поможет немедленная связь с банком. Банк — это партнер, который тесно сотрудничает с получателем кредита, чтобы найти лучшее решение. Потеря купленной недвижимости — это самое крайнее решение, которого не хочет ни получатель кредита, ни финансировавший покупку объекта банк.

Swedbank: К счастью, доля клиентов, испытывающих платежные трудности, чрезвычайно мала. В большинстве случаев запросы получателей кредита реалистичны, и люди скорее не хотят брать на себя излишние кредитные обязательства.

Кредиты возвращаются как в полном объеме, так и частично. Возвратные платежи можно делать через интернет-банк, и этой возможностью клиенты пользуются довольно активно — в 2018 году в среднем 375 раз в месяц, в прошлом году немногим менее 300 раз в месяц. Средняя сумма частичных возвратных платежей составляет примерно 3000 евро. Остаток по кредиту возвращается полностью в среднем 200-250 раз в месяц (включая возврат кредита, связанный с продажей имущества).

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