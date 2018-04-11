БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Планируете взять жилищный кредит? Читайте, каковы условия его получения в разных банках Эстонии

Условия и препятствия

Руководитель отдела финансирования банка LHV Марко Кийза: LHV тщательно соблюдает принципы ответственного кредитования. Нас интересует, чтобы у заемщика оставалось достаточно средств на покрытие своих расходов и расходов иждивенцев, а также на непредвиденные расходы. Мы не рекомендуем тратить на обслуживание получаемого кредита и уже имеющихся обязательств больше чем 50% дохода семейного хозяйства. Мы хотим видеть, что доход стабильный и прозрачный, учитываем как банковские поступления, так и доходы предпринимателей. Главным препятствием может стать плохая финансовая гигиена — задолженности, плохое платежное поведение, быстрые кредиты и другие показывающие нестабильность рисунки поведения.

Специалист по коммуникации банка Luminor Лотте-Трийн Наруск: Для выдачи кредита банку важно убедиться в платежеспособности человека, то есть главная причина, почему отказывают в выдаче кредита, это отсутствие стабильного дохода. У ходатайствующего о кредите должен быть доказанный доход, и в случае нового рабочего места испытательный срок должен закончиться. Очень важно также прежнее платежное поведение человека, то есть записи в кредитной информации. Это хороший индикатор дальнейшего корректного возврата кредита. Если у человека неоднократно бывали платежные нарушения, то банк, к сожалению, не может выдать кредит.

Руководитель коммерческой линии финансирования недвижимости Coop Pank Карин Осипова: Самое важное условие для получения жилищного кредита — это чтобы у человека был стабильный доход (например, зарплата, пенсия, доходы от предпринимательства) и чтобы объем его ежемесячных обязательств вместе с месячным платежом по новому получаемому кредиту не превышал 40% от месячного дохода. Очень важно также прежнее финансовое поведение заемщика, например, множество быстрых кредитов и платежные нарушения, безусловно, не пойдут на пользу при ходатайстве о кредите. Для получения кредита вам должно быть не менее 21 года.

Руководитель по коммуникации SEB Pank Юлия Пийльманн: При выдаче кредита тщательно анализируют доходы и обязательства ходатайствующего о кредите. При получении жилищного кредита важно, чтобы у клиента был стабильный доход, достаточное самофинансирование (сегодня требуемый объем самофинансирования — как минимум 20%) и чтобы объем обязательств не стал слишком большим по сравнению с его доходами. Поскольку доходы и расходы на повседневную жизнь каждого желающего получить кредит разные, каждого заемщика и его ходатайство о кредите рассматривают отдельно. Вдобавок рассматривают покупаемый объект, его состояние и прежнее платежное поведение и потребительские привычки клиентов.

Ограничивающим получение кредита фактором, безусловно, является прежнее плохое платежное поведение и чрезмерные взятые обязательства. Также решение о получении жилищного кредита может свестись к отсутствию достаточного самофинансирования или отсутствию дополнительного залога.

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма: Условия выдачи жилищного кредита по сравнению с предыдущими годами не изменились. В целом не изменился и процесс получения кредита. Для получения жилищного кредита важно иметь регулярный доход и минимум 10-процентное самофинансирование. При анализе кредитного проекта уделяется также внимание платежеспособности и исполнению прежних кредитных обязательств (кредитная история).