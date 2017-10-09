БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Может ли внутренний туризм компенсировать снижение числа гостей из Финляндии и России?

Согласно данным Департамента статистики за последние пять лет, если оценивать ситуацию по состоянию на август каждого года, количество туристов, путешествующих по Эстонии, выросло. Но ответ н вопрос, за счет кого, удивляет и озадачивает.

А именно, по нижеприведенной таблице видно, как каждый год в последний летний месяц новых вершин достигает эстонский внутренний туризм.

По свежайшим данным, на август 2017-го, по Эстонии в этот месяц путешествовали аж 172 тысячи жителей республики.

В то же время участников туристического бизнеса должен заботить тот факт, что в августе Эстонию все меньше посещают наши ближайшие соседи — туристы из Финляндии и России.

Например, в августе 2016 года в Эстонии побывало более 96 000 финнов, а в этом августе их было уже на 6000 меньше. Спад количества российских туристов за последние пять лет практически аналогичен показателям по финским туристам, в то время как вообще россиян бывает в Эстонии в августе в 4-5 раз меньше, чем финнов.

Умеренный рост показывает число туристов из Азии, а также все чаще в республику приезжают путешественники из Западной Европы.