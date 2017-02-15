БОЛЬШОЙ ОБЗОР: ”Лучшие” и ”худшие” автошколы по результатам прошлого года

Департамент шоссейных дорог обнародовал статистику результатов государственного экзамена по вождению за прошлый год. На основании этих данных мы составили три таблицы.

В первой таблице представлена двадцатка крупнейших автошкол страны и результаты их учеников на первой попытке экзамена по вождению моторно-транспортного средства на категорию B. Красным цветом отмечено количество явившихся на экзамен, желтым цветом — количество сдавших экзамен, бирюзовым — процентное соотношение между сдававшими и сдавшими.

Во второй таблице представлены школы, большинство учеников которых сдали экзамен на вождение с первой попытки. Красным цветом отмечено количество явившихся на экзамен, желтым цветом — количество сдавших экзамен, бирюзовым — процентное соотношение между сдававшими и сдавшими.

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Во третьей таблице представлены, условно говоря, ”худшие автошколы”. Красным цветом отмечено количество явившихся на экзамен, желтым цветом — количество сдавших экзамен, бирюзовым — процентное соотношение между сдававшими и сдавшими.

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