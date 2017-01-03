БОЛЬШОЙ ОБЗОР: Что больше всего покупали в эстонских магазинах в праздники

Foto: Karin Kaljuläte Эстонские розничные сети поделились своей праздничной статистикой продаж, из которой выясняется, что хитом праздников по-прежнему остаются мандарины. ТОП 10 товаров в Rimi: Рейтинг пищевых продуктов в Prisma: Рейтинг промтоваров в Prisma: Рейтинг пищевых продуктов в Selver: Рейтинг промтоваров в Selver: Рейтинг пищевых продуктов в Maxima: Рейтинг промтоваров в Maxima: Share 0 LiveJournal