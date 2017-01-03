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Эстонские розничные сети поделились своей праздничной статистикой продаж, из которой выясняется, что хитом праздников по-прежнему остаются мандарины.
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