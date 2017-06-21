БОЛЬШОЙ ГРАФИК: В каких магазинах выгоднее всего закупиться перед праздниками

Июньскую потребительскую корзину Delfi Kasulik решил составить непосредственно перед праздниками, чтобы выяснить, какие магазины прилагают во имя ”яановых покупок” больше всего усилий. Похоже, что все.

Для сравнения были выбраны столичные магазины Smuuli Maxima, Torupilli Selver, Sikupilli Prisma, Ülemiste Rimi, Lasnamäe Maksimarket и Majaka Grossi. Больше всего скидок наблюдается в Selver, хотя даже в этом случае потребительская корзина там вышла по-прежнему самой дорогой.

Интересно также, что если в Maxima в прошлом месяце 360-граммовая упаковка мясных шариков Rakvere стоила 2,16 евро, то в этом по скидке — всего 1, 85, но при этом в качестве оригинальной цены указывается 2,26 евро.

Пальма первенства по дешевизне в этом месяце оказалась у Grossi, которые обогнал Maxima на 2,24 евро. Практически во всех сетях с картой клиента можно сэкономить определенную сумму.

Смотрите общую таблицу и график стоимости отдельных товаров:

