Большинство жителей не верит, что в Латвии можно разбогатеть честным путем



На просьбу ответить, можно ли, на ваш взгляд, в Латвии стать богатым честным путем, 68% опрошенных ответили отрицательно: 36% — полностью, еще 32% — скорее не согласны с этим утверждением.

24% респондентов ответили на этот вопрос утвердительно.

По сравнению с прошлогодним опросом удельный вес респондентов, считающих, что честным путем разбогатеть в Латвии невозможно, сократился на 3 процентных пункта. Больше всего таких респондентов было в 2000 году — 78%.

В опросе участвовали около 1000 респондентов.