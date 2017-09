Больше всего зарабатывают в Эстонии люди 1979-1984 годов рождения

Согласно результатам исследования зарплат Fontes, зарплаты в Эстонии находятся на самом высоком уровне за всё время. Зарплаты в Эстонии выросли во всех сферах и регионах.

По словам партнёра Fontes Ирьи Раэ, по сравнению с прошлым годом, в этом году зарплаты выросли у меньшего числа людей, но процент роста зарплаты среди них был больше чем год назад.

”Постоянное повышение зарплаты не под силу многим предприятиям, и поэтому в исследовании более точно оценивается, кому и почему платится более высокая зарплата. Всё больше повышение зарплаты связано с индивидуальными достижениями работника, хотя по-прежнему на это влияют эффективность самой организации и уровень зарплаты этого рабочего места на сегодняшнем рынке труда”, — пояснила Раэ.

Согласно исследованию Fontes, средний размер основной зарплаты составил в 2017 году 1 506 евро, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом, когда эта сумма составила 1 380 евро. Больше всего зарплаты выросли в Харьюмаа, Вырумаа и Тартумаа. Зарплата немного больше выросла на высокооплачиваемых должностях, т.е. у ведущих специалистов и руководителей, чем у работников с низкой зарплатой.

Самые высокие зарплаты по-прежнему в ИТ-секторе, также высокую зарплату получают работники финансовой сферы, сферы аналитики, сферы развития продуктов и услуг. Низкий уровень зарплат в сферах обслуживания, розничной торговли, логистики и складской сфере.

Больше всего зарабатывают люди, которые родились в период с 1979 по 1984 гг.

Исследование Fontes показывает, что сохраняется разница между уровнем зарплат мужчин и женщин. ”Размер основной зарплаты женщин на 7% меньше чем у мужчин, но я рада отметить, что эта разница по сравнению с 11% 2016 года уменьшилась. В то же время динамика роста зарплат в пользу женщин, что означает, что в целом зарплаты женщин выросли больше чем зарплаты мужчин”, объяснила Раэ.

Уже третий год подряд Fontes отмечает предприятия, которые платят равноценные зарплаты. В этот раз этого титула удостоились фирма по производству и управлению Eolane Tallinn AS, Министерство внутренних дел и хлебопекарня Lantmännen Unibake Estonia AS (прошлое название Vaasan Baltics AS).

Исследование зарплат Fontes является одним из самых обширных в Эстонии, оно проводится ежегодно уже с 1995 года. В исследовании приняли участие около 350 организаций и данные о зарплатах примерно 80 000 рабочих мест.

Fontes — это фирма, которая уже 26 лет занимается исследованиями и развитием человеческого капитала, помогает развиваться как талантам, коллективам, так и целым организациям. Fontes предлагает крупным организациям целенаправленный поиск работников, развитие системы управления талантами, программу оценивания и развития, а также систематизированную информацию о рынке зарплат.