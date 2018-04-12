Больше инвестиций! Государство сократит препятствия для иностранных инвесторов

В Эстонии имеются промышленные парки, которые недостаточно успешно служат интересам предпринимательства — например, препятствия могут быть связаны с инфраструктурой (вопросы электроснабжения) или наличием местной рабочей силы и ее навыками. На заседании комиссии по экономическому развитию было принято решение, что министр государственного управления совместно с Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS) составит детальный обзор регионов, в котором будут как отмечены их сильные стороны, так и сделаны предложения по устранению основных проблем. Результаты будут представлены сначала комиссии по экономическому развитию, а затем и общественности в последнем квартале года.

Отдельно комиссия обсудила вопросы предоставления конкурентоспособных цен на электроэнергию для энергоемких предприятий и отраслей промышленности. Ко второму кварталу следующего года министр экономики и инфраструктуры совместно с министром финансов представит комиссии предложения, каким образом можно было бы снизить конечную цену на электроэнергию по сравнению с нынешней на десять евро за МВт/ч.

Министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало ознакомила комиссию с планами по развитию коммерческой дипломатии. В первой половине следующего года Пало в сотрудничестве с министром иностранных дел представит обзор достигнутых за год результатов, а также расскажет о дальнейших поставленных целях.