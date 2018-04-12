12.04.2018, 11:05

Больше инвестиций! Государство сократит препятствия для иностранных инвесторов


rus.delfi.ee
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Больше инвестиций! Государство сократит препятствия для иностранных инвесторов
(c) panthermedia.net / Craig Robinson

В интересах Эстонии привлекать все больше иностранных инвестиций, поэтому государство будет уделять повышенное внимание устранению препятствующих этому обстоятельств, а также повышению инвестиционной привлекательности различных регионов страны, решила правительственная комиссия по экономическому развитию, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, в экономическом смысле все регионы Эстонии имеют свои особенности и сильные стороны: ”Государству важно знать, каковы предпосылки для развития уездов в области привлечения новых направлений предпринимательства и промышленных предприятий. Это позволит нам предоставить предпринимателям необходимую информацию, а также направить инвестиции и создать рабочие места в регионах, обладающих соответствующими сильными сторонами”.

В Эстонии имеются промышленные парки, которые недостаточно успешно служат интересам предпринимательства — например, препятствия могут быть связаны с инфраструктурой (вопросы электроснабжения) или наличием местной рабочей силы и ее навыками. На заседании комиссии по экономическому развитию было принято решение, что министр государственного управления совместно с Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS) составит детальный обзор регионов, в котором будут как отмечены их сильные стороны, так и сделаны предложения по устранению основных проблем. Результаты будут представлены сначала комиссии по экономическому развитию, а затем и общественности в последнем квартале года.

Отдельно комиссия обсудила вопросы предоставления конкурентоспособных цен на электроэнергию для энергоемких предприятий и отраслей промышленности. Ко второму кварталу следующего года министр экономики и инфраструктуры совместно с министром финансов представит комиссии предложения, каким образом можно было бы снизить конечную цену на электроэнергию по сравнению с нынешней на десять евро за МВт/ч.

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Министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало ознакомила комиссию с планами по развитию коммерческой дипломатии. В первой половине следующего года Пало в сотрудничестве с министром иностранных дел представит обзор достигнутых за год результатов, а также расскажет о дальнейших поставленных целях.

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