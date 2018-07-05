05.07.2018, 16:54

Больше, чем в Рийгикогу! Госдума РФ официально раскрыла размер пенсий и зарплаты депутатов

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Интерфакс
EST 5
Duma
Duma Foto: Vladimir Fedorenko, Sputnik

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутата: зарплата — 388 тысяч рублей в месяц в 2018 году, а пенсия — 46,6 тысяч рублей для депутатов, отработавших один или два созыва полностью, передает "Интерфакс".

Такая информация опубликована на официальном сайте Госдумы в четверг.

"Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога)", — говорится в сообщении.

В сообщении объясняется, как сформирована эта сумма: "В соответствии с законодательством среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть "на руки" депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Следует отметить, что в соответствии с указом президента РФ от 27 февраля 2015 года, заработная плата депутатам Госдумы выплачивается с уменьшением на 10%".

Однако пенсия депутатов исчисляется не от этой "большой" зарплаты, говорится в сообщении. "Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году — 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более", — говорится в сообщении.

388 тысяч рублей в пересчете на евро составляет 5251 евро. Зарплата депутата Рийгикогу составляет 3481 евро 40 центов.

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