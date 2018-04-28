28.04.2018, 13:00

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Подходит ли вашей машине бензин, который придет на смену 95-му?

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rus.delfi.ee
EST 22
Neste tankla Helsingis
фото иллюстративноеFoto: Tanel Meos

Представляем вашему вниманию таблицу, при помощи которой можно проверить, сможете ли вы с апреля следующего года продолжать заправляться 95-м бензином.

Согласно новому закону, с предстоящего вторника привычный 95-й бензин будет переименован в E5 (автозаправки продолжат использовать маркировку 95) и будет содержать 5% биокомпонента. Им смогут заправляться все автомобили, которые сейчас заправляются 95-м.

Более сложной ситуация станет в апреле следующего года, когда бензин будет содержать уже 10% биотоплива и называться E10. Это вид топлива будет подходить не всем, кто сейчас пользуется 95-м. Смотрите таблицу.

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