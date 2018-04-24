БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Цены на услуги домов призрения взлетели. Во сколько обходится уход за людьми преклонного возраста?

Дома призрения вновь повысили цены. Некоторые — с начала года, некоторые — с первого апреля.
Maaleht обзвонил 30 домов по уходу и составил сравнительную таблицу цен на пребывание в них.
Дома призрения вновь повысили цены. Некоторые — с начала года, некоторые — с первого апреля.
Maaleht обзвонил 30 домов по уходу и составил сравнительную таблицу цен на пребывание в них.
Müügispetsialist
UTU POWEL OÜ (CV-ONLINE ...
Tähtaeg: 24.04.2018
Raasiku põhikooli direktor
RAASIKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 13.05.2018
Teravilja ostu- ja müügijuht
SILIKAAT GRUPP AS
Tähtaeg: 25.04.2018
Kinnisvaramaakler
CENTER KINNISVARAGRUPP OÜ
Tähtaeg: 30.04.2018
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