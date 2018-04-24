24.04.2018, 08:50

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Цены на услуги домов призрения взлетели. Во сколько обходится уход за людьми преклонного возраста?

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ГРАФИК
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TALLINNA DIAKOONIAHAIGLA HIIUL
фото иллюстративноеFoto: Annika Haas

Дома призрения вновь повысили цены. Некоторые — с начала года, некоторые — с первого апреля.

Maaleht обзвонил 30 домов по уходу и составил сравнительную таблицу цен на пребывание в них.

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