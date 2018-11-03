Большая часть муниципальных квартир Таллинна находится в Ласнамяэ

Всего во владении и использовании Таллинна 4880 жилых помещений, из которых во владении города 2986 и взятых в использование от частного сектора 1894 квартиры, пишет rus.err.ee.

Некоторые муниципальные дома принадлежат также районным управам — четыре дома в Ласнамяэ с 360 квартирами и один в Нымме с 34 квартирами.

Кроме муниципальных квартир в Таллинне есть шесть подразделений социального жилья, которые предусмотрены для промежуточного этапа между ночлежкой и социальной или муниципальной квартирой. В таких домах людям предоставляют койко-место и необходимые для жизни вещи, но там также есть кризисные комнаты, где, например, ночуют семьи, потерявшие дома в результате несчастного случая.