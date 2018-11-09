09.11.2018, 15:06

Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

В октябре зарплата двух членов правления Больничной кассы (Майви Парв и Пилле Банхард) выросла на 2000 евро, то есть на 50%, и составит 6000 евро. По словам председателя совета кассы Рийны Сиккут, необходимость поднять зарплаты связана с перераспределением трудовых обязанностей и ответственности членов правления.

Глава пресс-службы Больничной кассы Эвелин Тринк по просьбе портала Stolitsa.ee пояснила, что входит в трудовые обязанности членов правления Больничной кассы, которым повысили зарплаты, а также озвучила точку зрения кассы по поводу состояния сферы здравоохранения в целом:

”В сферу ответственности члена правления Майви Парв входят такие медицинские темы, как развитие услуг первой ступени и услуг врачей-специалистов, а также вопросы, связанные с лекарствами и медицинскими устройствами. Кроме того, она руководит такими сферами, как организация обслуживания клиентов и поддержание отношений с партнерами.

Пилле Банхард руководит финансовой сферой, в том числе отвечает как за финансовое планирование и отчетность, так и за бухгалтерию. Также в сферу ее ответственности входят мониторинг качества услуг в сфере здравоохранения, обработка требований и принципы медицинского страхования.

Больничная касса один раз в квартал проводит исследование, цель которого — выяснить степень удовлетворенности жителей Эстонии врачебной помощью и Больничной кассой, также мы выясняем, насколько хорошо люди информированы о системе медицинского страхования. Ниже приведены цифры, которые были получены в ходе исследования, проведенного в конце сентября и начале октября текущего года (то есть, это самые свежие данные).

За последние 12 месяцев с системой здравоохранения в какой-либо мере соприкасались 94 процента жителей Эстонии, принявших участие в опросе. Больше всего опрошенных (74 процента) посещали семейного врача или семейную медсестру, 68 процентов покупали рецептурные лекарства, 49 процентов посетили врача-специалиста и 45 процентов — стоматолога. На прием к врачу-специалисту, в основном, приходили люди с низким уровнем доходов, не активные на рынке труда, пенсионеры и семьи, имеющие постоянную обязанность по опеке. Более половины (62 процента) жителей Эстонии довольны государственной системой медицинского страхования, а доступностью врачебной помощи довольны 67 процентов жителей страны.

Больше среднего доступностью врачебной помощи довольны эстонцы, меньше среднего — представители других национальностей, жители Таллинна и Северной Эстонии, люди, работающие на самих себя, и те, у кого в семье есть близкие, нуждающиеся в постоянной опеке. Также более половины (58 процентов) опрошенных считают работу Больничной кассы заслуживающей доверия, 78 процентов считают, что Больничная касса необходима”.

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