Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро

Больничная касса один раз в квартал проводит исследование, цель которого — выяснить степень удовлетворенности жителей Эстонии врачебной помощью и Больничной кассой, также мы выясняем, насколько хорошо люди информированы о системе медицинского страхования. Ниже приведены цифры, которые были получены в ходе исследования, проведенного в конце сентября и начале октября текущего года (то есть, это самые свежие данные).
За последние 12 месяцев с системой здравоохранения в какой-либо мере соприкасались 94 процента жителей Эстонии, принявших участие в опросе. Больше всего опрошенных (74 процента) посещали семейного врача или семейную медсестру, 68 процентов покупали рецептурные лекарства, 49 процентов посетили врача-специалиста и 45 процентов — стоматолога. На прием к врачу-специалисту, в основном, приходили люди с низким уровнем доходов, не активные на рынке труда, пенсионеры и семьи, имеющие постоянную обязанность по опеке. Более половины (62 процента) жителей Эстонии довольны государственной системой медицинского страхования, а доступностью врачебной помощи довольны 67 процентов жителей страны.
Больше среднего доступностью врачебной помощи довольны эстонцы, меньше среднего — представители других национальностей, жители Таллинна и Северной Эстонии, люди, работающие на самих себя, и те, у кого в семье есть близкие, нуждающиеся в постоянной опеке. Также более половины (58 процентов) опрошенных считают работу Больничной кассы заслуживающей доверия, 78 процентов считают, что Больничная касса необходима”.