Больничная касса перечислила трудовые обязанности членов правления, которым повысили зарплаты на 2000 евро

Глава пресс-службы Больничной кассы Эвелин Тринк по просьбе портала Stolitsa.ee пояснила, что входит в трудовые обязанности членов правления Больничной кассы, которым повысили зарплаты, а также озвучила точку зрения кассы по поводу состояния сферы здравоохранения в целом:

”В сферу ответственности члена правления Майви Парв входят такие медицинские темы, как развитие услуг первой ступени и услуг врачей-специалистов, а также вопросы, связанные с лекарствами и медицинскими устройствами. Кроме того, она руководит такими сферами, как организация обслуживания клиентов и поддержание отношений с партнерами.

Пилле Банхард руководит финансовой сферой, в том числе отвечает как за финансовое планирование и отчетность, так и за бухгалтерию. Также в сферу ее ответственности входят мониторинг качества услуг в сфере здравоохранения, обработка требований и принципы медицинского страхования.