Более восьми тысяч населенных пунктов ЕС получат бесплатный Wi-Fi

Еврокомиссия, Европейский парламент и Совет ЕС достигли соглашения по инициативе Wi-Fi4EU, в рамках которой более восьми тысяч населенных пунктов Евросоюза будут покрыты точками бесплатного беспроводного доступа в Интернет. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на The Next Web.

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, они намерены "обеспечить бесплатный беспроводной доступ в Интернет в каждом европейском городе и деревне к 2020 году". Текущая версия соглашения предусматривает установку хот-спотов в общественных зданиях, больницах, парках и других публичных местах.

На реализацию инициативы будет выделено $134 млн. Эти деньги будут выданы муниципалитетам населенных пунктов в виде грантов для приобретения и установки необходимого оборудования. И, хотя законодательные нормативы еще не определены, Еврокомиссия заявила, что максимально упростит процедуру подачи заявки на финансирование для местных властей.

"Инициатива Wi-Fi4EU — важный шаг, однако для достижения высокоскоростной связи на всей территории ЕС необходимо сделать гораздо больше. Например, улучшить регулирование частот в Европе и стимулировать инвестиции в сети с высокой пропускной способностью, которые нужны Европе", — заявил вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип.