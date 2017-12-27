Более половины жителей Эстонии не страхуют свой багаж на время путешествий

Как показывает статистика страховой группы ERGO, только 37% из всех людей, купивших страхование путешествия, считают важным застраховать и свои вещи, которые они берут с собой. ERGO возмещает в Эстонии ущерб, связанный с багажом, примерно на 70 000 евро в год.

”За последние четыре года количество людей, которые, отправляясь в путешествие, выбирают страхование багажа, не сильно изменилось. На этот показатель может конечно влиять то обстоятельство, что у владельцев страхования жилья вещи, которые они берут с собой, всё равно уже застрахованы”, — сказала руководитель отдела рисков страховой группы ERGO Анника Мялло.

Если посмотреть статистику, то пятая часть ущерба, причиненного в путешествиях, связана с багажом, на первом месте стоит ущерб, причинённый здоровью, и ущерб от заминок во время путешествия. ”Ущерб, связанный с багажом, делится в свою очередь в основном на три группы: более половины случаев связаны с повреждениями багажа, затем ущерб от задержек прибытия багажа и меньше всего случаев воровства”, сказала Мялло.

Руководитель отдела рисков советует обязательно ознакомиться с правилами страховой фирмы в той части, которая описывает, что покрывается страхованием багажа, а что нет. Например, страховка не покрывает повреждения, которые могут получить электронные приборы в сдаваемом багаже. Поэтому ноутбуки, камеры и другую электронику лучше провозить в ручной клади.

И хотя ERGO компенсирует ущерб, связанный с багажом, примерно на 70 000 евро в год, средняя сумма ущерба составляет менее 200 евро. В страхование багажа входит опоздание багажа в точку назначения и в место пересадки, воровство или ограбление, потеря багажа или его повреждение пока он находится под присмотром компании перевозчика или компании, предоставляющей размещение.