Более половины использующих услуги Кассы по безработице людей находят работу в течение года

Проведенный Кассой по безработице анализ, в котором анализировались данные за четыре года (2012 — 2015 годы), показал, что в услугах, направленных на поиск работы, приняли участие 13 — 19%, или максимально около пятой части всех клиентов Кассы по безработице, более половина которых находит работу в течение одного года, сообщает Кассы по безработице.

Из двух услуг, которые анализировались — трудовой клуб и семинар по поиску работы — больше людей принимает участие в семинаре по поиску работы, почти 80% всех клиентов, которые получают услуги, направленные на поиск работы. Это показывает, что услуга посещения семинара по поиску работы среди услуг Кассы по безработицы находится на третьем месте после услуги консультирования по карьере и услуги обучения.

Для того чтобы помочь людям в поиске работы, Касса по безработице предлагает возможность участие в услугах, направленных на поиск работы. Цель данных услуг — ознакомить соискателей работы с возможностями поиска работы, дать обзор ситуации на рынке труда и помочь подготовиться для участия в конкурсах на свободные вакансии.

Отдел аналитики Кассы по безработице рассмотрел подробно, кто были эти люди, которые за четырехлетний период (2012 — 2015 годы) принимали участие в услугах, направленных на поиск работы, и что с ними стало после получения услуги. В данном анализе рассматривались две основные услуги, направленные на поиск работы: семинар по поиску работы и трудовой клуб.

Анализ по годам показал, что в услугах, направленных на поиск работы, каждый год принимали участие 13-19%, то есть максимально около пятой части всех клиентов, которые были на учете в Кассе по безработице в рассматриваемом году. В течение четырех лет в услугах, направленных на поиск работы, начали принимать участие 51 346 человек 65 908 раз. Из двух рассматриваемых услуг самый большой объем имеет услуга семинара по поиску работы, в которой приняли участие почти 80% от всех клиентов. Из услуг Кассы по безработице, в большем объеме оказываются только услуга консультирования по карьере и услуга обучения.

Если сравнить профиль людей, которые приняли участие в услугах, направленных на поиск работы, с другими людьми, которые в тот же период были зарегистрированы в Кассе по безработице в качестве безработных или соискателей работы, то можно сказать, что люди, которые посещали услуги, направленные на поиск работы, были в среднем старше и в некоторой степени имели более низкий уровень образования. В то же время, среди них было больше женщин и людей, которые раньше работали так сказать ”синими воротничками”. Существенно больше в услугах приняли участия люди, которые живут в сельских регионах. Из представителей групп риска рынка труда, в услугах больше принимали участие люди с особыми потребностями, меньше — люди, которые не владеют эстонским языком.

По прошествии одного года после получения услуги, направленной на поиск работы, почти 91% из тех, кто получили услугу, не стояли на учете. Основной причиной окончания статуса безработного было трудоустройство (59%). Помимо трудоустройства на зарплату, трудоустройством также считается начало предпринимательской деятельности. Реже причинами окончания были также окончание статуса безработного по собственному желанию человека (15%) и по причине невыполнения требования к активности (14%). Из тех, чей статус был закончен после участия в услуге, в течение следующего года снова зарегистрировались в Кассе по безработице около четверти.

Семинар по поиску работы проводится с целью поиска работы и получения людьми знаний и навыков, необходимых для того, чтобы принимать участие в конкурсах на рабочее место. В семинаре все участники принимают активное участие. Семинар предусмотрен для клиентов, у которых нет опыта поиска работы, которые не умеют самостоятельно составить требуемые конкурсные документы, или которые нуждаются в помощи обновить свои документы для поиска работы. На семинаре помощь могут получить и те люди, которые нуждаются в большой поддержке и мотивации при поиске работы, или которые хотят получить больше информации об условиях и возможностях трудоустройства и проживания в других европейских странах.

Трудовой клуб проводится с целью подготовить участников к поиску работы и трудовой жизни, дать обзор ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства. Занятия проходят в форме клуба под руководством руководителя. Участие в трудовом клубе дает возможность поделиться опытом и получить поддержку от тех, кто находится в таком же положении, а также от руководителя клуба. В трудовом клубе могут принять участие все желающие, которым для трудоустройства необходимо развивать знания и навыки поиска работы, поддержка и руководство во время поиска работы и подготовка к трудовой жизни.