Более гибкая система прожиточного пособия может вступить в силу уже в январе

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о социальном обеспечении, при помощи которых государство хочет сделать систему прожиточного пособия более гибкой и способствовать привлечению получателей пособий на рынок труда, сообщает министерство.

”Работа лучше всего способствует предотвращению бедности, поэтому крайне важно, чтобы люди не зависели подолгу от пособия”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Если в действующей системе прожиточное пособие сокращается уже в первый день зарплаты, то для привлечения людей на работу разумно предоставить им переходный период. Это поспособствует тому, чтобы люди сами сделали первый шаг”.

Для того чтобы привлечь больше людей на рынок труда, исключение будет сделано для тех, кто в последние два месяца подряд получал прожиточное пособие без трудового дохода. Когда человек пойдет на работу, в течение первых двух месяцев его зарплата не будет считаться доходом при начислении прожиточного пособия в будущем. Затем в течение четырех месяцев в доходом человека считается лишь 50% от зарплаты. ”Таким образом, если человек приступит к работе, то в течение первых шести месяцев он будет находится в более благоприятном положении”, — сказала министр.

Также планируется создать более гибкие условия для работы школьников, например, на каникулах, поскольку по новым правилам трудовой доход несовершеннолетних в будущем не будет засчитываться как доход домохозяйства при расчете прожиточного пособия.

У местных самоуправлений будет больше гибкости при принятии решений по расчету пособия. ”Местное самоуправление лучше всего осведомлено о ситуации человека, поэтому в дальнейшем у него будет больше возможностей решить, какие доходы и расходы следует принимать во внимание при расчете прожиточного пособия”, — сказала министр Кайа Ива. При этом, пособие можно будет уменьшить, если человек не хочет идти на работу.

По договоренности кабинета правительства в законопроекте предусмотрена отмена семейного пособия по необходимости. Утрату пособия поможет компенсировать намеченное на 2018 г. повышение прожиточного минимума с прежних 130 до 140 евро в месяц. Для каждого несовершеннолетнего члена семьи будет действовать 1,2-кратный прожиточный минимум, то есть 168 евро в месяц вместо 130 евро. Ставка прожиточного минимума определяется ежегодным законом о государственном бюджете.

Детские пособия будут засчитываться как доходы семьи. Детское пособие на первого и второго ребенка в 2018 г. вырастет до 55 евро и в 2019 г. до 60 евро в месяц. Размер детского пособия для третьего и каждого следующего ребенка — 100 евро в месяц. Начиная с 1 июля текущего года добавится дополнительное пособие для многодетных семей, которое составит 300 евро в месяц для семей с 3-6 детьми и 400 евро в месяц для семей с 7 и больше детьми.

Прожиточное пособие — финансовая помощь государства, которая помогает самостоятельной жизни людей и смягчает материальные недостатки людей и семей. В 2016 г. прожиточное пособие выплачивалось 15 300 семей. Всего прожиточное пособие получало 27 990 человек, что составляет 2,1% от населения Эстонии.

По прогнозам, благодаря изменениям поступление социального налога в 2018 г. вырастет на сумму до 2,95 миллионов евро.