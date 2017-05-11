Более дорогие экспресс-магазины охотятся за ценящими удобство клиентами

Ценящий быстроту и удобство клиент на цены не смотрит, что дает все шансы экспресс-магазинам, которых в Эстонии становится все больше, пишет Eesti Päevaleht.

По оценке торговцев, за т. н. удобными магазинами, то есть магазинами товаров первой необходимости, а также ”магазинами на углу”, в которые можно заскочить на бегу, схватить нужный товар, быстро расплатиться и так же быстро уйти, — будущее Эстонии.

Цель таких магазинов заключается в предоставлении самого необходимого товара, ассортимент которого зачастую определяется особенностями данной страны, погодой и сезоном. По заверению местных розничных сетей, тенденция потребительского поведения дает все больше надежд на укоренение подобной покупательской практики и в Эстонии.

По словам руководителя службы маркетинга и коммуникации Circle K Eesti AS Дианы Вейгель, спрос на магазины комфорта большой. ”По сути они переняли роль бывших маленьких магазинов, поскольку у людей нет времени посещать для совершения каждой небольшой покупки супермаркет”, — отметила она. По ее словам, каждый третий клиент берет в мини-магазине кофе, очень популярна также горячая еда, бутерброды и пекарские изделия.

”Продукты на каждый день жители Эстонии покупают, в основном, в супер- или гипермаркетах, но случается, что неожиданно заканчиваются хлеб, яйца, намазка на бутерброды или молоко, и тогда удобнее купить пару необходимых товаров на станции обслуживания. Молоко или хлеб большого оборота станции не сделают, но клиент умеет ценить то, что при необходимости он может быстро приобрести у нас продукты первой необходимости”, — сказала Вейгель.

Специалист по связям с общественностью R-kiosk Лилиан Тивас также отмечает, что тенденция торговли комфорта показывает постоянный рост. ”Причина этого естественна: темп жизни людей стал намного быстрее, семьи становятся меньше, и многих из нас вечером дома не ждет дымящаяся кастрюля с супом, поэтому приходится быстро хватать что-то с собой”, — отмечает Тивас.

”За четыре года, что R-kiosk предлагает еду на вынос, объемы продаж увеличились в разы. Активнее стала продаваться также свежая и здоровая пища. В прошлом году мы установили рекорд по объемам еды и напитков, который в разы превысил показатели прошлых лет”, — сказала она.

Подобного рода торговые точки в Таллинне стала открывать и сеть Rimi, называя их экспресс-магазинами. ”Мы, действительно, видим, что место на рынке для таких магазинов есть, поскольку время сегодня обретает все большую ценность и люди желают совершать покупки максимально быстро”, — отметила пресс-секретарь фирмы Катрин Балтс.