Более 50% работающего населения ждет возврат налогов! Выросло и число тех, кому придется доплатить

При этом 506 000 человек, которым пложен возврат подоходного налога, составляет 51,1% от всех получателей дохода.

Что касается тех, кому придется доплатить подоходный налог государству, то если за 10 месяцев их число составляло 55 000 человек, то за 11-й месяц оно увеличилось до 57 000. Предполагаемая общая сумма, которую эстоноземельцы должны доплатить, составляет около 10,8 млн евро.

Налоговые декларации физические лица могут подавать с 15 февраля по 1 апреля 2019 года. Возврат налогов начнется 26 февраля для подавших декларацию в e-maksuamet/e-toll клиентов и 19 марта для подавших декларацию на бумаге.

Чтобы проверить, задолжали ли вы государству, необходимо зайти в личный аккаунт в онлайн-среде Налогово-таможенного департамента e-maksuamet/e-toll и выбрать графу "Мои доходы"/"Minu sissetulekud".