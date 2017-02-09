Более 300 000 человек получат от Налогового департамента важные уведомления

Налогово-таможенный департамент в течение текущей и следующей недель разошлет 302 984 людям 371 008 уведомления о земельном налоге.

Большая часть уведомлений будет отправлена по электронной почте, примерно 5000 людей получат SMS сообщение, а 70 000 людям уведомление отправят по почте на их указанный в регистре народонаселения адрес.

SMS сообщение получат те, кто в прошлом году подал декларацию доходов физического лица в электронном виде и указал в ней свой номер телефона, а не адрес электронной почты. В сообщении будет указана краткая информация, чтобы получить полную информацию придется перейти на сайт департамента.

Достигающий 64 евро земельный налог нужно оплатить полностью до 31 марта. Если налог превышает 64 евро, до 31 марта нужно выплатить как минимум половину суммы, но не меньше 64 евро. Оставшуюся часть налога нужно выплатить до 3 октября.

В случае, если уведомление о земельном налоге не дойдет до адресатов до 25 февраля, их просят связаться с департаментом, чтобы им отправили новое уведомление.