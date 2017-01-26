Богатые россияне отказались верить в сильный рубль

Состоятельные россияне не верят в укрепление рубля и хранят деньги в иностранной валюте. Об этом в четверг, 26 января, заявил глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, сообщает Rambler News Service.

Он отметил, что богатые сомневаются в стабильности национальной валюты. ”Богатые россияне не верят в то, что тенденция укрепления рубля на горизонте двух-трех лет продолжится”, — сказал Задорнов.

После того как в течение 2016 года курс рубля демонстрировал рост, это противоречит здравому смыслу, отметил Задорнов. При этом, отметил он, основная масса населения страны — 80 процентов — перевела свои сбережения в рубли. ”Массовое поведение достаточно рационально”, — считает глава ВТБ 24.

Ранее Задорнов сообщил, что средний россиянин стал беднее на 15 процентов по сравнению с октябрем 2014 года. ”Это за два года очень большое снижение уровня жизни”, — подчеркнул глава банка.

Чистая прибыль банка ВТБ 24 по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 году выросла в 86 раз.

Состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, писал журнал Forbes 10 января.