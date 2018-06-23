BMW и Airbus пригрозили уйти из Британии из-за "брексита"

Немецкий производитель автомобилей BMW и французская авиастроительная компания Airbus заявили, что готовы перенести производство за пределы Британии, если Лондон в ближайшее время не договорится об условиях выхода из ЕС.

Глава британского филиала BMW Иан Робертсон заявил, что компания, производящая в Британии автомобили марок Mini и Rolls Royce, готова ждать только до конца лета.

"Если ясность [по поводу экономического соглашения ЕС и Британии] не появится в течение следующей пары месяцев, мы начнем готовить план на случай непредвиденных обстоятельств… а это означает, что Британия станет менее конкурентноспособной", — заявил он.

На предприятиях автопроизводителя в Британии работает около восьми тысяч человек.

Корпорация Airbus — на которую в Британии работают 14 тысяч человек — также предупредила, что перенесет производство, если Британия покинет единый европейский рынок и таможенный союз ЕС без соглашения о переходном периоде.

Британское правительство тем временем настаивает, что сумеет добиться выгодного соглашения, в том числе для промышленности.

В таможенном союзе, куда входят 28 стран-членов ЕС, действуют одинаковые тарифы на товары, импортируемые из третьих стран.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее исключила возможность остаться в таможенном союзе. Британия официально выходит из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Честное заявление

Саймон Джек, Би-би-си

Многие в правительстве жаловались, что хотя британские компании в частном порядке выражали тревогу в связи с ходом переговоров о "брексите", они предпочитали не говорить об этом публично и даже преуменьшали масштаб проблем при личных встречах с премьер-министром.

Поэтому заявление компании Airbus — хотя и вряд ли кого-то порадовало — было воспринято в правительстве как откровенное и честное заявление о том, что ожидает британскую экономику.

BMW ранее предупреждала, что неопределенность относительно условий выхода Британии из ЕС наносит ущерб ее деловым планам. В мае глава компании Харальд Крюгер заявил, что BMW будет сохранять гибкость в том, что касается производства в Британии.

Компания построила тем временем альтернативную производственную базу в Нидерландах, которая может быть использована, если Британия потеряет статус центра экспортной торговли.

В Airbus заявили, что если Британия выйдет из ЕС в следующем году без дополнительного соглашения (то есть после короткого переходного периода покинет единый рынок и таможенный союз), это приведет к "серьезным нарушениям и перерывам в производстве в Британии".

Министр транспорта Крис Грейлинг заявил, что в правительстве серьезно относятся к предупреждениям от крупных компаний, однако подчеркнул, что Британия рассчитывает на "разумное партнерство" с Евросоюзом, выгодное для обеих сторон.

Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес напомнил о важности для Airbus контрактов с британскими вооруженными силами — транспортный самолет А400М, выпускаемый корпорацией, состоит на вооружении британских ВВС.