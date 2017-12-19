19.12.2017, 15:33

BLRT подал в суд на дочь своего акционера Анастасию Коваленко

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rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

Концерн BLRT Grupp подала в суд на дочь своего акционера Валерия Коваленко Анастасию Ковленко, пишет Äripäev.

В сентябре Коваленко дала радиопередаче ”Деловые люди” и изданию ”Деловые ведомости” интервью, в котором затронула проблемы миноритарных акционеров BLRT Grupp.

После выхода интервью концерн обратился к Коваленко с требованием публично опровергнуть свои слова, а также опровергнуть утверждения, представленные в ее магистерской работе о возможностях улучшения защиты миноритарных акционеров в Эстонии.

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