BLRT и голландская компания Spliethoff займутся снижением влияния на окружающую среду

Концерн BLRT Grupp и голландская судоходная компания Spliethoff's Bevrachtingskantoor B.V. подписали договор на модернизацию судов типа F дедвейтом до 12500 тонн.

Данное соглашение включает в себя установку скрубберов (систем по очистке выхлопных газов) и систем очистки балластных вод на шести судах компании, сообщает пресс-служба BLRT.

Ранее был заключен договор на оснащение системами очистки балластных вод 14 судов компании типа S дедвейтом до 21500 тонн.

”Работы по модернизации судов уже начались и продлятся до начала 2020 года. За это время на верфях BLRT Grupp в Таллинне и Клайпеде будет переоснащена большая часть судов компании Spliethoff”, — поясняет председатель Совета директоров BLRT Repair Yards Андреюс Бабахинас.

8 сентября 2017 года вступила в силу конвенция Международной морской организации (IMO) по контролю и управлению судовыми балластными водами. Согласно конвенции, все суда,

участвующие в международном мореплавании, обязаны заменять водяной балласт или очищать эти воды для предотвращения или сведения к минимуму возможности вторжения чужеродных организмов.

В проектах модернизации используется технологическое решение GloEn-Patrol фирмы Panasia, являющейся лидером и крупнейшим в мире производителем систем по обработке и очистке балластных вод.

Эти системы являются одним из самых дружелюбных к окружающей среде технологических решений для применения на судах любого типа.

Южнокорейская фирма Panasia является многолетним партнером BLRT Grupp. В рамках сотрудничества на верфи концерна в Таллинне создан тестовый центр для демонстрации клиентам возможностей технологического решения GloEn-Patrol, а также проведения обучения персонала.