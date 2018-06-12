BLRT Grupp завершила производственную деятельность в квартале Ноблесснер

В конце минувшей недели дочерняя компания BLRT Grupp — Marketex Marine — завершила свою деятельность по производству барж для рыборазведения в прибрежном квартале Ноблесснер и переехала на производственную территорию концерна по адресу Копли 103, говорится в пресс-релизе.

Переезду предшествовала большая подготовительная работа — в Копли были построены новый стапельный цех и покрасочная камера, а в начале июня текущего года приобретен единственный в странах Балтии кран грузоподъемностью 850 тонн для спуска готовых барж на воду. Чтобы переезд не сказался на клиентах и сроках текущих проектов, какое-то время компании приходилось работать параллельно на двух площадках.

После переезда Marketex Marine в Копли занимаемые ею производственные помещения будут демонтированы, а исторические здания — реновированы. Все работы ведутся в рамках проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, реализацией которого BLRT Grupp вместе с партнерами занимается уже с 2014 года.