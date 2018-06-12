12.06.2018, 14:30

BLRT Grupp завершила производственную деятельность в квартале Ноблесснер

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rus.delfi.ee
EST
BLRT Grupp завершила производственную деятельность в квартале Ноблесснер
Foto: BLRT Grupp

В конце минувшей недели дочерняя компания BLRT Grupp — Marketex Marine — завершила свою деятельность по производству барж для рыборазведения в прибрежном квартале Ноблесснер и переехала на производственную территорию концерна по адресу Копли 103, говорится в пресс-релизе.

Переезду предшествовала большая подготовительная работа — в Копли были построены новый стапельный цех и покрасочная камера, а в начале июня текущего года приобретен единственный в странах Балтии кран грузоподъемностью 850 тонн для спуска готовых барж на воду. Чтобы переезд не сказался на клиентах и сроках текущих проектов, какое-то время компании приходилось работать параллельно на двух площадках.

После переезда Marketex Marine в Копли занимаемые ею производственные помещения будут демонтированы, а исторические здания — реновированы. Все работы ведутся в рамках проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, реализацией которого BLRT Grupp вместе с партнерами занимается уже с 2014 года.

На сегодняшний день работы первого этапа строительства закончены — в первый из четырех домов уже въехали новые жильцы. Остальные два многоэтажных жилых здания будут готовы к заселению в течение 2018 года, а последнее — в начале 2019 года. В скором будущем прибрежный квартал Ноблесснер с территорией в 15 гектаров станет многофункциональным городским пространством с особой атмосферой.

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