12.06.2018, 14:30

BLRT Grupp завершила производственную деятельность в квартале Ноблесснер

 (3)
rus.delfi.ee
EST 4
BLRT Grupp завершила производственную деятельность в квартале Ноблесснер
Foto: BLRT Grupp

В конце минувшей недели дочерняя компания BLRT Grupp — Marketex Marine — завершила свою деятельность по производству барж для рыборазведения в прибрежном квартале Ноблесснер и переехала на производственную территорию концерна по адресу Копли 103, говорится в пресс-релизе.

Переезду предшествовала большая подготовительная работа — в Копли были построены новый стапельный цех и покрасочная камера, а в начале июня текущего года приобретен единственный в странах Балтии кран грузоподъемностью 850 тонн для спуска готовых барж на воду. Чтобы переезд не сказался на клиентах и сроках текущих проектов, какое-то время компании приходилось работать параллельно на двух площадках.

После переезда Marketex Marine в Копли занимаемые ею производственные помещения будут демонтированы, а исторические здания — реновированы. Все работы ведутся в рамках проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, реализацией которого BLRT Grupp вместе с партнерами занимается уже с 2014 года.

На сегодняшний день работы первого этапа строительства закончены — в первый из четырех домов уже въехали новые жильцы. Остальные два многоэтажных жилых здания будут готовы к заселению в течение 2018 года, а последнее — в начале 2019 года. В скором будущем прибрежный квартал Ноблесснер с территорией в 15 гектаров станет многофункциональным городским пространством с особой атмосферой.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИКА: Cексуальные меньшинства в странах Балтии. Как они себя чувствуют?

12.06.2018
В каждой Балтийской стране есть своя община ЛГБТ. Эта международная аббревиатура обозначает все разнообразие сексуальных меньшинств — лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры. В Эстонии число тех, кто открыто причисляет себя к этому сообществу, составляет не менее 200 человек. В Латвии — примерно столько же, а в Литве вполовину меньше. Но эти цифры относительные: многие стараются не обнародовать подробности своей интимной жизни.
Подробнее

Пропавшая в Пярну после дня рождения ребенка Илен найдена мертвой

12.06.2018
Тело 30-летней Илен было найдено в лесу у тропы Яансона в Пярну. На теле женщины нет внешних следов насилия, поэтому у полиции нет оснований подозревать преступление. Илен в последний раз видели позавчера в вечернее время в Пярну на улице Лао. После этого она не приходила ни домой, ни на работу.
Подробнее


Противники планируемого под Тарту целлюлозного завода добились инициирования процедуры мониторинга в отношении трех министерств

12.06.2018
Инспекция по защите данных инициировала производство в отношении трех министерств, чтобы проверить возможность того, что связанные с целлюлозным заводом документы остались незарегистрированными. Вопрос касается планировки завода.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Перед визитом президента ЭР в Нарве высадится десант чиновников

12.06.2018
Как сообщает ERR, стали известны подробности подготовки визита в Нарву президента ЭР Керсти Кальюлайд. Глава государства и сотрудники канцелярии побывают в приграничном городе в три смены — 2 недели в конце августа-начале сентября, и по одной неделе в середине и конце ноября.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €

Денуклеаризация и гарантии безопасности: обнародован текст документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

12.06.2018
По итогам саммита в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о начале денуклеаризации Северной Кореи в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Об этом сказано в совместном заявлении, подписанном лидерами США и КНДР 12 июня, текст котрого публикует Reuters. Ранее суть подписанного документа была неясна.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Яна Тоом: директива скверная — пишите! Но не только эстонским депутатам Европарламента

12.06.2018
Европейская комиссия разработала новую директиву об авторских правах в свете единого цифрового рынка. Эта директива вызвала небывало острую реакцию эстонских пользователей соцсетей, призывающих писать евродепутатам от Эстонии с просьбой голосовать против директивы. Депутат Европарламента Яна Тоом просит тех, кому небезразлично будущее интернета, писать не столько депутатам из Эстонии, сколько вообще всем евродепутатам или по меньшей мере — членам Правового комитета Европарламента.
Подробнее

12 мужчин осуждены за покупку секса у несовершеннолетних — среди них руководитель крупной фирмы

12.06.2018
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла 15 мужчин в покупке сексуальных услуг у несовершеннолетних, четырем из которых также вменяется торговля людьми и связанные с детским порно преступления, пишет Õhtuleht. Суд признал 12 человек виновными.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Туалетная бумага, тампоны, презервативы... В Тарту сточные воды стекают прямо в Эмайыги

12.06.2018
В Тарту, в паре десятков метров от места для купания по улице Уюла, сточная вода стекает прямо в реку Эмайыги. Через дренажную систему канализации в Эмайги попадают грязная вода, туалетная бумага, тампоны и презервативы.
Подробнее