BLRT Grupp впервые произвело загрузку балкера дедвейтом 36 000 тонн

В порту Vene-Balti, принадлежащем концерну BLRT Grupp, впервые произвели загрузку крупнотоннажного балкера Sofia R дедвейтом 36 000 тонн.

До этого порт мог принять суда, полная грузоподъемность которых составляла не более 20000 тонн. Обслуживание таких судов стало возможным после реконструкции 6-го и 7-го причалов порта.

В ходе работ по реконструкции углубили акваторию с 8,5 метров до 10 метров и подчистили судоходный канал. Теперь в порту могут швартоваться суда с большей осадкой.

Ранее глубина порта позволяла грузить на балкер 20 тыс. тонн, теперь же — вдвое больше.

”Мы не только углубили дно акватории возле причалов, но фактически построили их заново, а также увеличили тыловую зону для обслуживания судов. До реконструкции ширина причала составляла 20 метров, сегодня она увеличилась до 50 метров. Это дало оперирующим на причале компаниям важное преимущество — увеличилась скорость погрузки грузов. Теперь за сутки обрабатывается, например, до 1000 тонн металлолома больше, что позволит концерну и его дочерним компаниям стать более привлекательными для клиентов”, — говорит член правления BLRT Grupp Анатолий Онолов.

Работы по реконструкции причала длились полгода, генподрядчиком была компания Merko. BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря.