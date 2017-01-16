Пассажирский паром финской судоходной компании Viking Line, Rosella, 16 января вышел на линию Таллинн-Хельсинки после успешно проведенного ремонта на судоремонтной верфи BLRT Grupp в Таллинне.

За семь дней были проведены работы по ремонту трубопроводов. Была установлена водонепроницаемая клинкетная (скользящая) дверь, а также осуществлены другие работы.

Паром Rosella построен на верфи Wärtsilä в Турку. Судно, длиной 136,1 метра и шириной 24,2 метра, вмещает на борту более 1500 пассажиров и 340 автомобилей.

Пассажирский паром Rosella регулярно проходит техническое обслуживание и модернизацию на судоремонтных верфях концерна BLRT Grupp с 2003 года.

BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря. В состав BLRT Grupp входят три судоремонтные верфи — Tallinn Shipyard в Эстонии, Western Shiprepair в Литве и Turku Repair Yard в Финляндии, оказывающие комплексные услуги в сфере ремонта и модернизации судов в режиме 24/7.